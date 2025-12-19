Депутат Аксаков допустил снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт

Tекст: Катерина Туманова

«Я думаю, что Центральный банк снизит ключевую ставку. Уверенно говорю, что на 0,5 процентного пункта, до 16%, но допускаю и более решительный шаг – до 15,5%», – рассказал он ТАСС.

Центробанк в октябре снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых.

Напомним, ранее глава Центробанка заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год для стабилизации цен.

