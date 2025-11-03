Эксперты МВД призвали защитить детей при использовании умных колонок

В МВД призвали защитить детей при использовании умных колонок

Tекст: Мария Иванова

Использование детского режима и отключение персонализированных ответов помогут повысить безопасность при использовании детьми умных колонок и голосовых помощников, сообщает Telegram-канал УБК МВД.

В ведомстве отмечают, что компании собирают данные о предпочтениях пользователей для профилирования, а это может привести к таргетированной рекламе и уменьшению конфиденциальности.

Специалисты советуют родителям обязательно активировать детский режим и фильтры контента, чтобы ограничить доступ к неподходящей музыке, подкастам или тревожным новостям. Кроме того, рекомендуется отключить голосовые покупки и возможность управления критически важными устройствами умного дома через колонку.

Также стоит настроить оповещения в приложении о попытках доступа к запрещённому контенту и ограничить длительность использования устройства. МВД напоминает об общих мерах кибербезопасности – создании надежного пароля для Wi-Fi, регулярном обновлении прошивки, изменении имени устройства, активации многофакторной аутентификации и детальном изучении политики конфиденциальности.

Родителям советуют рассказывать детям о цифровой гигиене и объяснять, что колонка – инструмент, а не человек. Важно поддерживать открытый диалог, чтобы ребенок не боялся сообщить о странном поведении устройства.

