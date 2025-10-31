МВД выявило схему мошенничества с фейковыми голосованиями «за дочь в конкурсе»

Tекст: Мария Иванова

Преступники совершенствуют свои методы обмана, используя схему «проголосуй за мою дочь в конкурсе», сообщает Telegram-канал УБК.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что вместо простой просьбы перейти по ссылке мошенники теперь ведут многоэтапную подготовку.

Сначала злоумышленники создают клон аккаунта знакомого жертвы, а затем организуют от его имени специальную «группу поддержки». Эта группа заполняется десятками ботов, которые активно комментируют и создают эффект реального участия. Чтобы вызвать доверие жертвы, мошенники пишут убедительные сообщения, а после – приглашают в сообщество реальных людей, не позволяя им писать сообщения.

Изначальная цель преступников сохраняется – после создания атмосферы доверия жертву убеждают кликнуть на вредоносную ссылку. Итогом такого обмана становится скомпрометированный аккаунт, кража персональных данных либо загрузка вредоносных программ на устройство пользователя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД раскрыло актуальные схемы мошенников в 2025 году.

В России появилась новая схема мошенничества с изъятием наличных под предлогом дистанционной проверки подлинности купюр.

Кроме того МВД объяснило, как безопасно удалить данные перед продажей смартфона.