МВД сообщило о новом способе обмана россиян мошенниками

МВД сообщило об обмане россиян под видом проверки купюр
В России появилась новая схема мошенничества с изъятием наличных под предлогом дистанционной проверки подлинности купюр, что используется для обмана граждан.
Мошенники стали использовать новый способ обмана, сообщило управление кибербезопасности МВД России, передает ТАСС.
Теперь злоумышленники просят граждан передать наличные якобы для «проверки подлинности купюр», ссылаясь на поручения правоохранительных органов или проведение так называемого «дистанционного обыска». Эта схема представляет собой очередное обновление методов кибермошенничества, ранее злоумышленники ограничивались только предлогом «декларирования средств».
В МВД отметили: «Проверка подлинности купюр» – новое слово в арсенале киберпреступников». В ведомстве уточнили, что звонки с подобными »поручениями« должны настораживать, а любые требования передать наличные незнакомым лицам – это повод заподозрить мошенничество.
Полиция напомнила, что процедуры вроде дистанционного обыска не существует, а изъятие денег может проводить только следователь в присутствии понятых и с оформлением специальных документов. Передача наличных через курьеров не предусмотрена законом. В МВД подчеркнули, что мошенники используют страх людей потерять свои сбережения, чтобы добиться успеха в аферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД предупредили об активизации мошенников перед ноябрьскими распродажами, которые копируют сайты известных брендов и устраивают фейковые скидки. Мошенники ранее использовали схему с переводом средств граждан под предлогом возврата ошибочно зачисленных денег через сервисы мобильных переводов и терминалы.