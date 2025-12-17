В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.6 комментариев
«Северяне» вышли на окраины Андреевки на Сумском направлении
Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на семи участках фронта вглубь Сумской области Украины и вышла на окраины Андреевки.
«На Сумском направлении на всем участке фронта в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые подразделения группировки «Север» продавливают оборону противника при поддержке авиации, артиллерии и ТОСов. Противник доукомплектовывает боевые бригады мобилизованными», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Штурмовые подразделения вышли на окраины Андреевки, суммарно продвинувшись на 700 м вглубь Сумской области.
На Теткинском и Глушковском участках фронта российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районе Рыжевки.
В Черниговской области Украины, в районе Жерновки, ударами «Гераней» был поражен командный пункт ВСУ, откуда осуществлялось управление атаками на гражданскую инфраструктуру Курской и Брянской областей.
На Харьковском направлении продолжается наступление российских сил, при поддержке авиации и артиллерии. В районе Старицы штурмовые подразделения смогли укрепиться на четырех участках по лесополосам, продвижение составило до 250 м.
В южной части Вильчи заняты семь домовладений с продвижением на 300 м. Возле Лимана взята одна позиция ВСУ, а в Прилипке зачищены и удерживаются шесть зданий, продвижение составило до 500 м. В Волчанских Хуторах российские силы продвинулись на 100 м, заняв более десяти домовладений. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на 400 м. Ударами БПЛА «Герань-2» уничтожены пункты дислокации иностранных наемников в районе Великого Бурлука.
На Липцовском участке существенных изменений не отмечено, однако нанесены удары по средствам радиоэлектронной борьбы ВСУ в Липцах.
«За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 60 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.