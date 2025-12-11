СФ призвал Минцифры рассмотреть введение закона о детских SIM-картах

Tекст: Катерина Туманова

«Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на установление особенностей использования абонентского номера несовершеннолетнего лица в целях его защиты от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию, распространяемой посредством сети Интернет», – приводит ТАСС данные из документа.

В СФ рекомендовали проработать вопрос возможности отправлять заявления о мошеннических действиях через «Госуслуги», в том числе правоохранителям и в кредитные организации.

Напомним, в ноябре Минцифры объявило о запуске детских SIM-карт в России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россияне рискуют столкнуться с автоматической блокировкой всех номеров, если на них оформлено более 20 сим-карт. Количество зарегистрированных сим-карт можно проверить на портале «Госуслуги» или обратиться к оператору связи. Также МВД рассказало о новом способе мошенничества с оформлением дубликата SIM-карты на поддельные документы.