Операторы начали блокировать лишние сим-карты россиян

Tекст: Вера Басилая

Операторы связи в России приступят к блокировке сим-карт россиян, если число абонентских номеров на одного человека превысит 20 штук, передает РИА «Новости».

Новые нормы закона вступили в силу с 1 ноября, и компании обязаны прекратить обслуживание всех номеров – как личных, так и корпоративных – если договоры не расторгнуты заранее.

Операторы также будут отключать любые номера, если на них не подтверждены актуальные данные владельца. Первыми под проверку попадут абоненты, оформившие договоры до 1 апреля 2025 года, когда был введен запрет на продажу новых сим-карт при наличии 20 действующих номеров на одного человека.

Для проверки и управления своими номерами россияне могут воспользоваться сервисом «Сим-карты» на портале «Госуслуги», обратиться в службу поддержки мобильного оператора либо лично посетить офис. Отключить неиспользуемые договоры можно как через салон связи, так и через онлайн-заявление на «Госуслугах». Процедура занимает несколько дней.

Для иностранных граждан ограничения еще строже: с 1 января 2025 года лимит составляет десять сим-карт, а с июля 2025 года операторы будут приостанавливать обслуживание всех номеров, если не избавиться от избыточных договоров.

Ранее с 1 сентября в России введена уголовная ответственность за незаконную передачу SIM-карт. Операторы мобильной связи должны завершить верификацию абонентов с договорами до апреля 2025 года к 1 ноября.