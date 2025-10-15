В МВД рассказали, как узнать число зарегистрированных на гражданина SIM-карт

Tекст: Ирма Каплан

«Самый простой и надежный способ – через портал «Госуслуги»: авторизуйтесь в своем профиле, перейдите в раздел «SIM-карты», ознакомьтесь со списком всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если в списке есть незнакомые номера – откажитесь от них. Это можно сделать прямо на «Госуслугах» или в салоне связи», – сказано в посте Telegram-канала «Вестник киберполиции России».

Отсутствие основного номера в списке может указывать на регистрацию на старый паспорт, требующую обращения в офис оператора.

МВД также рекомендовало проверять все оформленные на документы SIM-карты, включая те, что оформлены для детей или родителей. Такая проверка поможет избежать блокировки и предотвратит оформление номеров мошенниками.

Напомним, с первого ноября 2025 года гражданин сможет оформить не более 20 SIM-карт у всех операторов в совокупности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники могут оформить дубликат SIM-карты с поддельными документами и получить доступ к сервисам жертвы.



