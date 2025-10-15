Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.2 комментария
В МВД рассказали, как узнать число зарегистрированных на гражданина SIM-карт
Для проверки количества зарегистрированных на человека SIM-карт россияне могут использовать портал «Госуслуги» или обратиться к оператору сотовой связи, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Самый простой и надежный способ – через портал «Госуслуги»: авторизуйтесь в своем профиле, перейдите в раздел «SIM-карты», ознакомьтесь со списком всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если в списке есть незнакомые номера – откажитесь от них. Это можно сделать прямо на «Госуслугах» или в салоне связи», – сказано в посте Telegram-канала «Вестник киберполиции России».
Отсутствие основного номера в списке может указывать на регистрацию на старый паспорт, требующую обращения в офис оператора.
МВД также рекомендовало проверять все оформленные на документы SIM-карты, включая те, что оформлены для детей или родителей. Такая проверка поможет избежать блокировки и предотвратит оформление номеров мошенниками.
Напомним, с первого ноября 2025 года гражданин сможет оформить не более 20 SIM-карт у всех операторов в совокупности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники могут оформить дубликат SIM-карты с поддельными документами и получить доступ к сервисам жертвы.