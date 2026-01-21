За девять часов над Россией сбили 32 дрона ВСУ

Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Российские средства противовоздушной обороны за девять часов перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с Украины, сообщает Минобороны России.
Это произошло 21 января в период с 09.00 до 18.00 по московскому времени. Согласно заявлению ведомства, перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА – над акваторией Азовского моря, четыре – над акваторией Черного моря, по два – над территорией Крыма и Курской области, и по одному дрону – над небом Брянской области, Краснодарского края и Татарстана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее за три вечерних часа вторника средства ПВО уничтожили 53 дрона ВСУ над пятью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
До этого Минобороны России заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА вечером вторника над регионами и Азовским морем.