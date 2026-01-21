Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов для безопасности
В аэропорту Сочи временно действуют ограничения на прием и выпуск самолетов по причине обеспечения безопасности полетов.
Как передает ТАСС, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов в воздушной гавани города.
В пресс-службе Росавиации подчеркнули, что ограничения касаются как вылетов, так и прилетов всех самолетов.
«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в официальном сообщении.
О сроках снятия ограничений и причинах их введения в ведомстве не уточнили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в двух крупнейших аэропортах Татарстана, Казани и Нижнекамска, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений с аэропорта Саратова.
Ограничения на полеты в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика отменили, все они работают в штатном режиме.