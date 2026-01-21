В ФРГ задержали местную жительницу по подозрению в работе на Россию

В ФРГ заявили о задержании женщины по подозрению в работе на Россию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании гражданки Германии и Украины Илоны В. на основании ордера на арест. Женщина подозревается в работе на разведывательную службу иностранного государства, а именно России, пишет ТАСС.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, задержание произошло 21 января сотрудниками федерального управления уголовной полиции. Одновременно были проведены обыски у самой подозреваемой, а также у двух других лиц, которые находятся на свободе. Места обысков включают район Хафельланд в Бранденбурге, район Арвайлер в Рейнланд-Пфальц и Мюнхен.

По версии немецких правоохранителей, Илона В. поддерживала контакты с российской разведкой через посольство России в Берлине как минимум с ноября 2023 года. Прокуратура утверждает, что обвиняемая якобы передавала контактному лицу сведения, связанные с конфликтом на Украине, а также иногда связывалась с бывшими сотрудниками из сферы деятельности министерства обороны ФРГ, с которыми была лично знакома.

Ведомство заявляет, что обвинение основано на информации Федерального ведомства по охране конституции и Федерального управления военной контрразведки, однако никаких доказательств или подробностей не предоставляется. Женщину в ближайшее время доставят к следственному судье, который будет решать вопрос о заключении под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду в Германии также задержали двух человек по подозрению в организации поставок продовольствия и техники для ДНР и ЛНР, а также переводу 14 тыс. евро.

Кроме того, два гражданина Украины в Германии подозреваются в планировании диверсий по заданию спецслужб России.

А до этого в ФРГ начали судить граждан России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже в пользу России, следствие по делу длилось почти полтора года, а задержание подозреваемых произошло в июне 2024 года.