Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы
NYT: В США назвали Мачадо главным кандидатом на руководство Венесуэлой
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо рассматривается в Конгрессе США как главный кандидат на руководство Венесуэлой после задержания Николаса Мадуро, пишет The New York Times (NYT).
Как отмечает NYT, на закрытом заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей в Капитолии законодатели выразили полную поддержку Мачадо, передает RT.
«Она именно тот лидер, который должен вывести Венесуэлу на новый уровень. Необходим переход к демократии и к выборам, и я думаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки», – заявил член Палаты представителей Майк Лоулер.
Глава комитета Брайан Маст добавил, что ему сложно представить политика с более четким видением будущего страны.
Конгрессмен Майкл Маккол подчеркнул, что у Мачадо есть все необходимые качества для руководства Венесуэлой, и призвал к скорейшему проведению новых выборов.
На прошлой неделе Мачадо приняли в Белом доме. Политик подарила президенту США Дональду Трампу Нобелевскую медаль премии мира.