Шарий допустил массовый вывоз семей чиновников из Киева

Tекст: Ольга Иванова

Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что на этой неделе некоторые чиновники на Украине могут начать вывозить свои семьи из Киева, передает РИА «Новости». В своем Telegram-канале он обратился к жителям города: «Дорогие киевляне, пожалуйста, обратите внимание на своих соседей. Если есть среди таковых прокуроры, ответственные работники кабмина, сотрудники офиса президента…Посмотрите, не вывозят ли они внезапно на этой неделе свои семьи. Обратите внимание, если рядом с вами живут такие ответственные работники, не усаживают ли они своих близких в машины и не едут ли куда-то подальше от Киева».

Шарий выразил уверенность, что такие «непростые люди» могут обладать информацией о грядущих событиях, которые должны произойти на следующей неделе. По его мнению, это может говорить о возможных изменениях в ситуации в украинской столице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что около 60% Киева остаются без электроснабжения, а отопление не работает в 4 тыс. домов.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой покинуть город из-за продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.