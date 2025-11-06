Депутаты Госдумы назвали главные требования к детским сим-картам

Tекст: Татьяна Косолапова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ускорить введение в России специальных сим-карт для детей. Он обозначил готовность депутатов к оперативному внесению поправок в законодательство для реализации данной инициативы.



«Разговор о необходимости внедрения в России детских сим-карт ведется достаточно давно. Думаю, что детская сим-карта может стать одним из эффективных инструментов защиты несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также одной из мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Такую инициативу я, конечно, поддерживаю», – говорит председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.

Ключевым требованием для операторов связи должно стать усиление защиты персональных данных несовершеннолетних, особенно их геопозиции, чтоб защитить детей от контакта с различного рода злоумышленниками, подчеркивает собеседница. Современные дети практически неразлучны с мобильными устройствами, ежедневно проводят в сети Интернет по несколько часов. Дети играют в видеоигры, листают социальные сети и общаются в мессенджерах, причем не только с друзьями или знакомыми.

На сегодняшний день в онлайн-пространстве дети с легкостью могут столкнуться с деструктивным контентом, найти запрещенную информацию, зайти на сайты, предназначенные исключительно для взрослых.

«В таких условиях родителям и государству сложно защитить ребенка. Кроме того, злоумышленники, получая доступ к информации о телефонном номере и минимальном наборе персональных данных несовершеннолетнего, делают его объектом манипуляций, вовлекая ребенка в противоправную деятельность, когда он становится соучастником преступления, а еще хуже – жертвой. Если мобильные операторы смогут достаточно хорошо управлять доступом к контенту и фильтровать трафик, предназначенный для несовершеннолетних пользователей сим-карт, это позволит говорить о снижении деструктивного влияния на детей информации, распространяемой в сети Интернет, и повышении уровня их безопасности», – считает Останина.

Ограничения, по ее словам, должны устанавливаться не в целом к интернету, а только к отдельным ресурсам и контенту, который имеет возрастные ограничения. Она напоминает, что 1 апреля этого года подписан президентом закон «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, замечает депутат, по итогам совещания с членами правительства президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству РФ совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений: разработать единый системный подход к организации противодействия мошенническим действиям, блокируя звонки злоумышленников при условии предварительного получения согласия граждан.

Заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов данную инициативу также поддерживает. «Я рад, что в стране формируется уникальная инфраструктура по защите детства и детей. Главное, чтобы личные данные ребенка и родителей были под надежной защитой и не могли попасть в руки злоумышленников и преступников. Необходимо создать удобный инструментарий, который будет удобен как для родителей, так и для детей: чтобы соблюдать баланс между контролем и приватностью», – заключил Милонов.

Ранее министр цифрового развития Шадаев сообщил о запуске специальных детских сим-карт в России. По ним, отмечает он, родители смогут оперативно узнавать местоположение ребенка без необходимости обращаться в суд.