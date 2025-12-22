Депутат Говырин сообщил о новых выплатах семьям с детьми в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей – при 75% и 18 371 рубль – при 100%», – сказал он РИА «Новости».

Говырин подчеркнул, что выплаты предназначены для семей с детьми до 17 лет, а расчет будет идти исходя из прожиточного минимума. Ожидается, что в 2026 году он вырастет до 18,9 тыс. рублей на душу населения. Для детей эта сумма составит 18,4 тыс. рублей, а для трудоспособных граждан – 20,6 тыс. рублей.

Пособия планируется применять к малообеспеченным семьям, помощь будет оказываться в зависимости от их финансового положения. Размеры выпла будут регулярно пересматриваться по мере увеличения прожиточного минимума.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми, позволяющей получить возврат налога при доходе ниже полутора прожиточных минимумов. Депутат Буцкая рассказала о внедрении семейной налоговой выплаты с 2026 года подробнее.