Депутат Говырин сообщил о новых выплатах семьям с детьми в 2026 году
В следующем году семьи с детьми смогут претендовать на ежемесячные выплаты, размер которых будет зависеть от уровня дохода и состава семьи, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.
«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей – при 75% и 18 371 рубль – при 100%», – сказал он РИА «Новости».
Говырин подчеркнул, что выплаты предназначены для семей с детьми до 17 лет, а расчет будет идти исходя из прожиточного минимума. Ожидается, что в 2026 году он вырастет до 18,9 тыс. рублей на душу населения. Для детей эта сумма составит 18,4 тыс. рублей, а для трудоспособных граждан – 20,6 тыс. рублей.
Пособия планируется применять к малообеспеченным семьям, помощь будет оказываться в зависимости от их финансового положения. Размеры выпла будут регулярно пересматриваться по мере увеличения прожиточного минимума.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми, позволяющей получить возврат налога при доходе ниже полутора прожиточных минимумов. Депутат Буцкая рассказала о внедрении семейной налоговой выплаты с 2026 года подробнее.