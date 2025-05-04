Путин признался, что заканчивает работать далеко за полночь

Tекст: Дарья Григоренко

О подробностях рабочего дня президента рассказал документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1». В день съемки, в ночь на 27 марта, президент завершил работу только в 01:35 по московскому времени, после пяти публичных и 35 непубличных встреч. «Я еще не закончил», – с улыбкой заметил Путин, направляясь в свою кремлевскую квартиру, передает ТАСС.

«У меня там есть кое-какие вопросы еще. Ну, мелочи», – добавил Путин, направляясь в свою кремлевскую квартиру. «Как видите, до нее недалеко [от рабочего кабинета], – обратил внимание президент. – Так, чтобы далеко не уходить».

Президент отметил, что рабочая нагрузка очень велика и часто приходится жертвовать временем с близкими. «Есть свои минусы, связанные с такими, бытовыми [моментами], загрузкой. Можно прямо сказать – перегрузкой», – признался глава государства. Однако, по его словам, «есть и вещи, которые это все компенсируют».

Путин также показал журналистам свою кремлевскую квартиру, где, как он признался, «последние три года в основном» ночует. Репортеры обратили внимание на рояль в комнате. На вопрос, часто ли он играет, президент ответил: «Очень редко», отметив, что из-за плотного графика не всегда удается поддерживать музыкальные навыки.

Напомним, 1 мая Владимир Путин лично провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

Ранее Путин признался, что мало спит, и посоветовал не брать с него пример. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также рассказал, что российский лидер является абсолютным трудоголиком, поскольку его рабочий день заканчивается далеко за полночь, а рано утром он уже на связи.