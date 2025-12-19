WP сообщила о возвращении свастики в список символов ненависти Береговой охраны США

Tекст: Мария Иванова

Береговая охрана США вновь признала свастику символом ненависти, сообщает The Washington Post.

По информации издания, в руководство по борьбе с притеснениями и домогательствами на рабочем месте были внесены изменения, полностью удалив так называемые смягчающие формулировки. Теперь нацистские эмблемы, флаги Конфедерации и веревочные петли вновь официально признаны в ведомстве символами ненависти.

Временный глава Береговой охраны США адмирал Кевин Ландей в разговоре с WP отметил, что скандальные нововведения, согласно которым эти символы относились лишь к «потенциально разжигающим рознь», уже исключены.

Решение обновить руководство стало реакцией на серьезный общественный резонанс и последовавшую приостановку процедуры утверждения Ландея в Сенате Конгресса США.

Ранее газета писала, что после ноябрьской публикации WP об изменении статуса этих символов сам Ландей публично выступил против новых правил и распорядился запретить их, однако на практике это не было реализовано, и новые документы были приняты 15 декабря. Теперь судьба кандидатуры Ландея зависит от решения Сената: если заморозка не будет снята до конца декабря, вопрос вернется на рассмотрение Белого дома.

Береговая охрана США подчиняется министерству внутренней безопасности. Официальные представители ведомства отказались давать комментарии относительно причин и обстоятельств изменений в руководстве.

Между тем в декабре в США школьникам пообещали наказание за то, что они выложили свастику телами на поле.

Финские ВВС ранее приняли решение отказаться от использования свастики на знаменах своих подразделений.