WP: Береговая охрана США после скандала пересмотрит отношение к свастике

  • Новость часаPolitico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома
    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен
    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС не намерен возвращать России активы
    Япония задумалась о получении ядерного оружия
    Politico: План по изъятию активов России разрушила Мелони
    Дмитриев заявил о «решающем ударе по Урсуле, Мерцу, Стармеру»
    Трамп утвердил оборонный бюджет США с военной помощью Украине
    ЕС не смог договориться по важной сделке с МЕРКОСУР
    Нападение украинки на посла России в Польше расследовано
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    92 комментария
    19 декабря 2025, 11:06 • Новости дня

    WP: Береговая охрана США после скандала пересмотрит отношение к свастике

    WP сообщила о возвращении свастики в список символов ненависти Береговой охраны США

    Tекст: Мария Иванова

    Береговая охрана США изменила внутренние правила, вновь закрепив свастику, флаг Конфедерации и веревочные петли в перечне символов ненависти после громкого скандала.

    Береговая охрана США вновь признала свастику символом ненависти, сообщает The Washington Post.

    По информации издания, в руководство по борьбе с притеснениями и домогательствами на рабочем месте были внесены изменения, полностью удалив так называемые смягчающие формулировки. Теперь нацистские эмблемы, флаги Конфедерации и веревочные петли вновь официально признаны в ведомстве символами ненависти.

    Временный глава Береговой охраны США адмирал Кевин Ландей в разговоре с WP отметил, что скандальные нововведения, согласно которым эти символы относились лишь к «потенциально разжигающим рознь», уже исключены.

    Решение обновить руководство стало реакцией на серьезный общественный резонанс и последовавшую приостановку процедуры утверждения Ландея в Сенате Конгресса США.

    Ранее газета писала, что после ноябрьской публикации WP об изменении статуса этих символов сам Ландей публично выступил против новых правил и распорядился запретить их, однако на практике это не было реализовано, и новые документы были приняты 15 декабря. Теперь судьба кандидатуры Ландея зависит от решения Сената: если заморозка не будет снята до конца декабря, вопрос вернется на рассмотрение Белого дома.

    Береговая охрана США подчиняется министерству внутренней безопасности. Официальные представители ведомства отказались давать комментарии относительно причин и обстоятельств изменений в руководстве.

    Между тем в декабре в США школьникам пообещали наказание за то, что они выложили свастику телами на поле.

    Финские ВВС ранее приняли решение отказаться от использования свастики на знаменах своих подразделений.

    18 декабря 2025, 18:55 • Новости дня
    Якушев заявил о масштабном обновлении фракции «Единая Россия» в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фракция «Единая Россия» в Госдуме после выборов 2026 года серьезно обновится, но сохранит преемственность, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

    Он отметил, что предстоящий избирательный цикл будет масштабным и приведет к заметной ротации на всех уровнях, в том числе и в Госдуме, передает ТАСС.

    Якушев пояснил, что помимо выборов в парламент, в 2026 году пройдут кампании в законодательные собрания 39 регионов, в 10 административных центрах, а также масштабные муниципальные выборы в 11 регионах. По его словам, динамика прошлых лет показывает, что обновление депутатского корпуса может достигнуть 75%, аналогичная серьезная ротация ожидается и в Госдуме.

    «Депутатский корпус, конечно, поменяется. Учитывая динамику 2024-2025 годов, когда на уровне законодательных собраний и административных центров обновление составило около 75%, можно ожидать достаточно серьезной ротации и здесь», – отметил Якушев. Также он подчеркнул, что «полная замена депутатского корпуса недопустима», так как отсутствие опытных депутатов может привести к сложностям в законотворчестве.

    Якушев добавил, что главным механизмом отбора кандидатов по-прежнему остается предварительное голосование. По его словам, участвовать в нем могут все желающие, в том числе и те, чья работа раньше вызывала вопросы. «Ворота открыты для всех. Предварительное голосование никому не закрывают», – сказал Якушев.

    Он также рассказал, что эффективность работы депутатов оценивается с использованием «системы светофора», которая учитывает активность, поддержку избирателей и соответствие линии партии. Якушев отметил, что для участия в новом избирательном цикле у депутата должно быть реальное ядро поддержки, иначе его перспектива попасть в новый состав Госдумы вызывает вопросы.

    Говоря об итогах восьмого созыва, Якушев отметил, что этот период был непростым из-за пандемии COVID-19 и проведения спецоперации на Украине. По его словам, часть депутатов потеряла доверие избирателей, тогда как другие смогли усилить свои позиции. Якушев считает, что это обычная ситуация: «Симпатии избирателей не исчезают – они перераспределяются».

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Комментарии (3)
    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении

    Герасимов: ВСУ на Курском направлении потеряли более 76 тыс. военных

    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери киевского режима на Курском направлении превысили 76 тыс. наиболее подготовленных военнослужащих, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    По словам Герасимова, в число потерь входят военнослужащие Украины, а также иностранные наемники, передает РИА «Новости».

    «Потери соединений и воинских частей киевского режима на Курском направлении составили более 76 тыс. человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников», – сказал он в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран.

    Накануне глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил о потерях силовых структур Украины в 500 тыс. человек в 2025 году.

    Комментарии (4)
    18 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию
    Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с просьбой к России в кратчайшие сроки восстановить железнодорожные пути из Ерасха и Ахурика для возобновления сообщения с Азербайджаном и Турцией.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российской стороне с просьбой восстановить железнодорожные пути, ведущие в Азербайджан и Турцию, передает РИА «Новости».

    Пашинян уточнил, что речь идет о восстановлении железнодорожного участка от Ерасха до Нахичевани и от села Ахурик до границы с Турцией. Он отметил: «Я попросил коллег из РФ срочно заняться полным восстановлением участка железной дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе».

    Концессионное управление железнодорожной инфраструктурой Армении в 2008 году было передано дочерней компании РЖД – ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» – на срок 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

    Пашинян сообщил, что в ближайшее время планирует дополнительно обсудить с российской стороной восстановление железной дороги из Иджевана в азербайджанский Гахаз. Он выразил надежду, что российские партнёры откликнутся на данную просьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    Пашинян подчеркнул, что все действия по эксплуатации проекта будут реализованы на основе принципа взаимности.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности Баку и Еревана прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.

    Комментарии (33)
    18 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»

    Волочкова призналась в потере квартиры из-за мошенников в Петербурге

    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как ее семья пострадала от действий мошенников и лишилась жилья.

    Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поделилась с «Московским комсомольцем» воспоминаниями о собственном столкновении с квартирными мошенниками. Она рассказала, что ее родители лишились жилья, решив обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную в центре Петербурга через знакомую маклершу. Балерина уточнила: после передачи денег та заявила, что ее ограбили, и у семьи не осталось ни квартиры, ни средств.

    Волочкова отметила, что ситуация казалась явно мошеннической, поскольку нападавших так и не нашли. В результате семья была вынуждена переехать в коммунальную квартиру. «Мы остались на улице и вынуждены были жить в коммуналке всей семьей», – поделилась Анастасия.

    Артистка добавила, что нынешние телефонные звонки мошенников по сравнению с этой историей кажутся ей незначительными. Волочкова описала тяжелые условия жизни в тот период, когда находилась на последнем курсе Академии русского балета.

    Балерина подчеркнула, что продолжала репетировать и выступать, несмотря на семейные трудности и жизнь впятером в одной комнате с домашними животными и больной бабушкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд пришел к выводу, что Лариса Долина осознавала суть сделки и должна нести ответственность за продажу квартиры.

    Всего с начала года после звонков мошенников в России было продано 157 квартир. Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как артистка вернула через суд проданную квартиру, заявив о действиях мошенников.

    Комментарии (11)
    18 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России

    Каллас: Шансы согласия ЕС на изъятие активов России 50 на 50

    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шансы согласия Евросоюза на изъятие российских активов составляют «50 на 50», заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что решение по репарационному кредиту, который призван усилить давление на Москву, пока не принято из-за позиций ряда стран, в частности Бельгии, передает The Guardian.

    Каллас отметила: «Мы не будем двигаться дальше, если Бельгия не будет чувствовать себя комфортно». Она пояснила, что сейчас Евросоюз работает над предложениями, чтобы «риск и бремя были распределены равномерно между всеми». По её словам, для решения этого вопроса важно добиться полного единства, а мнение Бельгии учитывается особо.

    Глава дипломатии выразила надежду, что в ЕС удастся принять окончательное решение в ближайшее время, чтобы послать России «сильный сигнал» и поддержать Украину как минимум в течение следующих двух лет. По мнению Каллас, репарационный кредит – сейчас «наиболее жизнеспособная опция», поскольку другие сценарии не сработали.

    Она добавила, что на сегодня не наблюдается готовности России вести серьёзные переговоры о мире. Каллас считает, что европейские страны должны показать сплочённость, чтобы не оправдать ожиданий Москвы, рассчитывающей на провал общей линии Европы.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    26 комментариев

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (12)
    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    Комментарии (6)
    18 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждался возможный переход к экспроприации российских активов с целью финансирования Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении некоего «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

    Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

    Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.


    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 11:49 • Новости дня
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    «Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули», – сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента, пишет Bloomberg.

    Де Вевер подчеркнул, что требования России на замороженные в Euroclear активы сохраняются, и в будущем может потребоваться их возврат.

    Он повторил призыв к другим странам, на территории которых удерживаются российские активы, разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    Бельгия выступает против инициативы Еврокомиссии и требует твердых гарантий, что страна не останется единственной ответственной в случае судебных исков со стороны России о возврате средств. На стороне Бельгии выступают несколько других членов ЕС.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    26 комментариев

    В четверг Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (12)
    18 декабря 2025, 19:45 • Новости дня
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента одобрила новое описание российского герба, уточнив, что короны и державы оформляются четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

    Законопроект о новых деталях герба был принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях, передает ТАСС. Поправки внесла группа парламентариев, предложив декларировать появление крестов на основных символах герба.

    Изменения касаются закона «О Государственном гербе Российской Федерации» и дополняют описание официального символа страны положением о прямых равноконечных четырехконечных крестах с расширяющимися концами на малых коронах, большой короне и державе герба. Таким образом, кресты становятся обязательной частью геральдики страны согласно обновленному закону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября в парламент поступил законопроект, предусматривающий закрепление крестов над коронами и державой на гербе России. Инициаторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов.

    9 декабря партия «Единая Россия» заявила о намерении законодательно закрепить обязательное присутствие крестов на государственном символе.

    А уже 10 декабря Госдума приняла этот проект закона в первом чтении. Ранее пользователи соцсетей отметили изменение герба на сайте Кремля, где кресты были заменены ромбами.

    Комментарии (27)
    18 декабря 2025, 15:51 • Новости дня
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.

    По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».

    Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.

    Комментарии (28)
    18 декабря 2025, 21:31 • Новости дня
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    @ U.S. Air Force

    Усиливающееся соперничество Вашингтона и Пекина выходит за пределы Земли и проявляется в действиях военных спутников, которые все чаще выполняют несущие угрозу маневры на орбите.

    Как пишет The Washington Post, один из таких эпизодов произошел в 2022 году на высоте около 36 тысяч километров над Землей в районе геостационарной орбиты – одной из самых стратегически важных зон для военных спутников связи, разведки и раннего предупреждения о ракетных пусках. Американский спутник USA 270 приблизился к двум китайским аппаратам серии Shiyan, однако те начали активно маневрировать, меняя скорость и позиции, чтобы занять более выгодное положение относительно Солнца и самого преследователя.

    Подобные маневры долгое время оставались вне публичного поля и были известны лишь узкому кругу специалистов. Однако сегодня они стали настолько регулярными, что в Пентагоне открыто говорят о новом типе противоборства в космосе. Спутники сближаются на десятки километров, меняют орбиты, ускоряются и замедляются, фактически «играя» друг с другом в позиционную борьбу, которая может длиться часами или даже сутками.

    Эксперты подчеркивают, что если раньше спутники после вывода на орбиту практически не меняли траекторию из-за ограниченного запаса топлива, то теперь США, Китай и Россия запускают аппараты, изначально рассчитанные на активные маневры. Такие спутники способны сопровождать цели, вести наблюдение, глушить сигналы, ослеплять сенсоры и потенциально выводить из строя вражеские системы.

    Командующий Космическим командованием США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Китай демонстрирует поведение, которое может дать ему преимущество в случае конфликта. По его словам, Вашингтон намерен сохранить лидерство в космосе и развивать собственные маневренные и защитные возможности, действуя при этом «профессионально» и стараясь избегать опасных инцидентов и столкновений. В Пекине, в свою очередь, отвергают обвинения в милитаризации орбиты. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и не стремится к гонке вооружений или доминированию на орбите.

    Но издание отмечает, что космическая программа Китая тесно связана с военными структурами. Страна активно наращивает пусковые мощности, устанавливает рекорды по количеству запусков и расширяет спутниковую группировку, значительная часть которой имеет военное назначение. Особое внимание Пекин уделяет именно геостационарной орбите, где сосредоточены наиболее чувствительные американские системы.

    Отдельную обеспокоенность США вызывают китайские технологии сближения и захвата объектов. Так, спутник Shijian-21 в 2022 году с помощью манипулятора отбуксировал неработающий аппарат на «орбиту захоронения». Формально миссия была представлена как уборка космического мусора, однако в Пентагоне сочли ее демонстрацией потенциально опасных возможностей, которые теоретически могут быть применены и против действующих спутников, включая системы GPS.

    Аналогичные опасения США вызывают и действия России. По данным американских аналитиков, российские аппараты сближаются с чужими спутниками, а некоторые из них способны выпускать меньшие объекты, которые могут использоваться как оружие. Министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что подобные действия делают космос «ахиллесовой пятой» современной безопасности.

    В Пентагоне признают, что тактика космического противоборства только формируется. Пока большинство инцидентов ограничивается наблюдением и демонстрацией возможностей, но с развитием автономных систем и искусственного интеллекта число и масштаб таких «космических догфайтов» (догфайт – ближний воздушный бой между истребителями, где самолеты маневрируют на небольших дистанциях, как «собаки, дерущиеся за добычу» – прим. ВЗГЛЯД) может резко возрасти, вплоть до одновременных действий десятков и сотен космических аппаратов.

    Ранее Китай успешно запустил 16-ю группу спутников SatNet.

    Комментарии (3)
    18 декабря 2025, 17:43 • Новости дня
    Герасимов: Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Герасимов: Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Восток» полностью освободили территорию Донецкой народной республики в своей зоне ответственности и активно наступают в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов сообщил, что за год командование этой группировки установило контроль примерно над 2 тыс. кв. км и 89 населенными пунктами на Запорожском направлении, передает ТАСС. По его словам, с октября прошлого года войска ведут наступательные действия без значительных пауз.

    Герасимов подчеркнул, что сейчас продолжаются бои за взятие крупного города Гуляйполе в Запорожской области. Он отметил, что группировка «Восток» сохраняет высокие темпы продвижения.

    Группировка «Днепр» за этот период освободила семь населенных пунктов, вышла к городу Орехову и укрепила безопасность Запорожской атомной электростанции. Генерал отметил, что войска продолжают наступательные действия в сторону Запорожья и расширяют контроль над островной зоной в дельте Днепра.

    Еще одной точкой успеха стала работа группы «Центр», освободившей в этом году 81 населенный пункт, включая крупные города Дзержинск и Красноармейск. По словам Герасимова, российские ударные группы сумели проникнуть в глубину обороны противника и при освобождении Красноармейска за сутки взяли под контроль более 900 зданий в нескольких районах города.

    В приграничных районах Сумской и Харьковской областей штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают расширение полосы безопасности. Герасимов сообщил, что после уничтожения противника, вклинившегося в Курскую область, военные обеспечивают контроль в Сумской области над 18 населенными пунктами, а в Харьковской – завершили освобождение Волчанска и еще девяти населенных пунктов.

    Он также уточнил, что Южная группировка войск освободила 48 населенных пунктов в Донбассе, включая Часов Яр и Северск. Российские военные продолжают бои за Константиновку в ДНР – и в настоящий момент более половины города находится под их контролем.

    Ранее Герасимов сообщил, что ВС России с начала спецоперации освободили примерно 94 тыс. квадратных километров территории.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 22:14 • Новости дня
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    @ REUTERS/Zohra Bensemra ZB/ABP

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на широкое распространение ожирения и «тупость» американцев, Пентагону удалось достичь рекордного уровня набора новобранцев в армию США, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что набор новобранцев столкнулся с трудностями из-за ожирения и тупости американской молодежи, передает РИА «Новости». «Слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», – заявил на встрече с рекрутерами Хегсет.

    Позднее он попытался смягчить свою формулировку и пояснил, что «не тупые, это неправильно», и сослался на недостаточность образования и наличие таких проблем, как СДВГ, у части потенциальных призывников.

    Президент Дональд Трамп высоко оценил усилия военных по обеспечению рекордного уровня набора военнослужащих. Министр добавил, что эта статистика крайне важна для администрации, а число новобранцев является «реальной обратной связью» от общества, отражающей доверие к гражданскому и военному руководству страны.

    Хегсет выразил благодарность рекрутерам и подчеркнул, что мужчины и женщины, готовые служить, заслуживают особого уважения.

    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США. Глава Пентагона Пит Хегсет велел военным США брить бороды и лечить ожирение.

    Комментарии (12)
    18 декабря 2025, 20:00 • Новости дня
    В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси

    Разумишкин: Запрет на работу мигрантов в такси не решил дефицит дворников в Петербурге

    В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет для иностранных граждан на работу в такси и доставке по патенту пока не оказал заметного влияния на ситуацию с кадрами в жилищно-коммунальном хозяйстве Петербурга, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

    В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал, что лишь небольшое число людей перешло работать дворниками, рассчитываемого эффекта эта мера не принесла, передает «Фонтанка».

    «Мы ожидали, какой будет эффект от этого. К сожалению, большого эффекта это пока не принесло», – сказал Разумишкин. Вице-губернатор добавил, что окончательные итоги по изменению числа дворников будут подведены после завершения зимы.

    Чиновник подчеркнул, что нехватка кадров ощущается не только в ЖКХ, но и в других отраслях экономики города. Городские власти повысили зарплаты и улучшили условия труда работников, в частности установили новые нормативы по численности дворников и механизаторов.

    Несмотря на предпринимаемые меры, к началу зимы дефицит дворников сохранялся на уровне около 18%. При этом средняя зарплата дворников составляет 65 тыс. рублей, а механизаторов – 99 тыс. рублей.

    Ранее в Петербурге сохранили запрет для мигрантов на работу в такси на 2026 год.

    Комментарии (15)
    Главное
    Мерц назвал сроки получения Киевом беспроцентного кредита ЕС
    Орбан назвал решение ЕС о кредите Украине шагом к войне в Европе
    В НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Блокада Венесуэлы вызвала юридические споры в США
    Минобороны Белоруссии заявило о подготовке «Орешника» к боевому дежурству
    Вассерман объяснил конфликт с Алаудиновым ошибкой в пересказе

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России

    «Финляндия является соучастницей геноцида советского народа, поэтому заявлять, что Россия на всех нападала, а на нее никто не нападал, столь же глупо, сколь и нагло». Такими словами политологи комментируют последние русофобские заявления, звучащие из Прибалтики и стран Скандинавии – и объясняют, почему эти настроения распространены в Европе прежде всего именно здесь. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации