Финские ВВС решили отказаться от свастики на знаменах подразделений
Финские ВВС решили отказаться от свастики на знаменах подразделений
Военно-воздушные силы Финляндии планируют отказаться от использования свастики на знаменах своих подразделений, заявил глава Карельского командования ВВС республики полковник Томи Бем.
Офицер пояснил, что хотя финны могли бы продолжать использовать прежние знамена, иногда символика приводит к неловким ситуациям с иностранными гостями, в том числе с военными США.
«Мы могли бы продолжать использовать это знамя, но иногда могут возникать неловкие ситуации, [связанные] с иностранными гостями», – приводит слова полковника телерадиокомпания Yle, передает ТАСС.
Бем отметил, что сейчас ВВС Финляндии проводят реформу знамен, в ходе которой обсуждается вопрос об удалении свастики. При этом он подчеркнул, что «мир изменился, и мы живем в соответствии со временем», а никакого политического давления по этому поводу не было. По его словам, штаб-квартира ВВС страны уже отказалась от такой символики.
Как указывает Yle, свастика стала эмблемой финских ВВС с 1918 года, задолго до того, как ее взяла на вооружение Национал-социалистическая партия* Германии. На самолеты финских ВВС символ наносился до 1945 года, а в 1950-е годы его включили в знамена. Сейчас использование свастики запрещено или ограничено во многих странах, включая Германию.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ