Tекст: Дарья Григоренко

Офицер пояснил, что хотя финны могли бы продолжать использовать прежние знамена, иногда символика приводит к неловким ситуациям с иностранными гостями, в том числе с военными США.

«Мы могли бы продолжать использовать это знамя, но иногда могут возникать неловкие ситуации, [связанные] с иностранными гостями», – приводит слова полковника телерадиокомпания Yle, передает ТАСС.

Бем отметил, что сейчас ВВС Финляндии проводят реформу знамен, в ходе которой обсуждается вопрос об удалении свастики. При этом он подчеркнул, что «мир изменился, и мы живем в соответствии со временем», а никакого политического давления по этому поводу не было. По его словам, штаб-квартира ВВС страны уже отказалась от такой символики.

Как указывает Yle, свастика стала эмблемой финских ВВС с 1918 года, задолго до того, как ее взяла на вооружение Национал-социалистическая партия* Германии. На самолеты финских ВВС символ наносился до 1945 года, а в 1950-е годы его включили в знамена. Сейчас использование свастики запрещено или ограничено во многих странах, включая Германию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Рабочие в Финляндии возводят «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией. Власти Финляндии анонсировали вертолетные учения рядом с границами России.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели.