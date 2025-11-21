WP: Береговая охрана США больше не считает свастику символом ненависти

Tекст: Мария Иванова

Береговая охрана США больше не будет считать свастику символом ненависти, передает The Washington Post.

Газета ссылается на внутренний документ службы, который начинает действовать с 15 декабря. Ранее свастика входила в перечень запрещенных символов наравне с прочими эмблемами, вызывающими резонанс в американском обществе. отмечает ТАСС.

Согласно новому положению, эмблемы нацистской Германии, флаг Конфедерации и веревочные петли будут отнесены к категории символов, «потенциально разжигающих рознь». Однако публичная демонстрация флага Конфедерации по-прежнему будет запрещена, за исключением исторических выставок или произведений искусства.

Береговая охрана США находится в ведении министерства внутренней безопасности, а не Минобороны. Как отмечает газета, представители ведомства отказались комментировать причины и детали изменений в классификации символов.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский опубликовал фотографию украинских военных, у которых была замечена нацистская символика.

Финские ВВС ранее приняли решение отказаться от использования свастики на знаменах своих подразделений.