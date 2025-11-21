  • Новость часаВ Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    Старым врагом России прикроют позор Трампа
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Эксперт объяснил интерес европейских СМИ к рейтингу недружественных правительств
    Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    Путин сменил командующего группировкой «Юг»
    ВС России уничтожили в Купянске до 3 тыс. украинских солдат
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    21 ноября 2025, 10:55 • Новости дня

    WP сообщила о пересмотре статуса свастики в Береговой охране США

    WP: Береговая охрана США больше не считает свастику символом ненависти

    Tекст: Мария Иванова

    Береговая охрана США изменила свою позицию по отношению к свастике, исключив ее из списка символов ненависти с 15 декабря.

    Береговая охрана США больше не будет считать свастику символом ненависти, передает The Washington Post.

    Газета ссылается на внутренний документ службы, который начинает действовать с 15 декабря. Ранее свастика входила в перечень запрещенных символов наравне с прочими эмблемами, вызывающими резонанс в американском обществе. отмечает ТАСС.

    Согласно новому положению, эмблемы нацистской Германии, флаг Конфедерации и веревочные петли будут отнесены к категории символов, «потенциально разжигающих рознь». Однако публичная демонстрация флага Конфедерации по-прежнему будет запрещена, за исключением исторических выставок или произведений искусства.

    Береговая охрана США находится в ведении министерства внутренней безопасности, а не Минобороны. Как отмечает газета, представители ведомства отказались комментировать причины и детали изменений в классификации символов.

    Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский опубликовал фотографию украинских военных, у которых была замечена нацистская символика.

    Финские ВВС ранее приняли решение отказаться от использования свастики на знаменах своих подразделений.

    20 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Стартовала всероссийская акция «Елка желаний»

    Дан старт всероссийской акции «Елка желаний»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всероссийская акция «Елка желаний» началась и позволит особым категориям детей получить подарки и поздравления к Новому году, организатором выступило Движение первых, сообщают СМИ.

    В Москве стартовала всероссийская акция «Елка желаний», которую проводит Движение первых, передает ТАСС. Акция направлена на то, чтобы дети со всей России смогли получить новогодние подарки и почувствовать атмосферу праздника благодаря вниманию и заботе со стороны общества.

    Желания могут присылать дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, а также сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, принять участие в акции могут дети бойцов спецоперации на Украине, а также жители Донбасса, Новороссии и соседних областей, находящихся под обстрелами.

    На встрече, посвящённой старту акции, Дед Мороз отметил значимость своих молодых помощников. Волшебник отметил, что они стараются сделать праздник особенным даже для тех, кто встретит Новый год не дома, а, например, на работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, день рождения Деда Мороза отмечают в России 18 ноября.

    Уехавшие за границу россияне все чаще обращаются к Деду Морозу с просьбами о подарках, связанных с воспоминаниями о родине.

    Дети на Кремлевской елке в прошлом году чаще всего просили счастья для родителей и мира.



    20 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»

    ВС Британии отправились к российскому судно «Янтарь»

    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское океанографическое судно «Янтарь» оказалось под наблюдением британских военных у северных берегов Шотландии с привлечением истребителей и фрегата, сообщил замглавы Минобороны страны Алистер Карнс.

    Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил в парламенте, что российское исследовательское судно «Янтарь» будут постоянно отслеживать. По его словам, судно не сможет выполнять свою миссию свободно и без контроля со стороны британских сил, пишет ТАСС.

    Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «Янтарь» находится вблизи территориальных вод Британии у северного побережья Шотландии. Хили подчеркнул, что дал указание отправить для наблюдения британские истребители и фрегат к месту нахождения судна.

    В четверг Карнс подчеркнул, что цель этих мер – не допустить несанкционированной деятельности российского судна вблизи британских вод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов в связи с заявлениями о слежке британских ВМС за российским судном «Янтарь».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между понятиями «корабль» и «судно», комментируя ситуацию вокруг «Янтаря»

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что обвинения Лондона в использовании лазеров с борта судна «Янтарь» демонстрируют уровень истерии британского руководства.

    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    20 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    20 ноября 2025, 20:56 • Новости дня
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей

    Yonhap: Военные КНДР пересекли демаркационную линию на границе Южной Кореи

    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла военную демаркационную линию между Северной и Южной Кореей, пишет Yonhap.

    По данным источников Yonhap, солдаты КНДР, предположительно, выполняли работы недалеко от границы и в какой-то момент оказались на южнокорейской стороне, передает «Интерфакс». Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, после чего северокорейские военнослужащие сразу отступили обратно.

    Точное число пересекших границу солдат и информация об их вооружении не приводится.

    Ранее дроны КНДР пересекли границу с Южной Кореей.

    20 ноября 2025, 18:17 • Новости дня
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным

    СМИ: Актер Кевин Спейси остался без жилья

    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    @ Roberto Cappello/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский актер Кевин Спейси рассказал, что после скандалов и долгов вынужден жить в отелях и съемных домах, у него нет своего жилья, пишет британская газета The Telegraph.

    Актер из США Кевин Спейси признался в интервью британскому изданию The Telegraph, что после обвинений в сексуальных домогательствах он остался без собственного жилья, передает ТАСС. По словам актера, ему приходится постоянно переезжать, жить в гостиницах и арендованных квартирах, а в определенный период он был на грани банкротства.

    «Я живу в отелях, в съемных домах, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», – заявил Спейси. Он также отметил, что испытывал серьезные финансовые трудности из-за накапливающихся долгов.

    По информации The Telegraph, Кевин Спейси сейчас работает ведущим в ночном клубе Monte Caputo на Кипре. Основную часть публики составляют русскоговорящие, для которых подготовлены специальные субтитры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кевина Спейси пригласили в Канны для вручения престижной награды.

    До этого Спейси был госпитализирован с подозрением на инфаркт в Самарканде.

    Ранее Спейси признали невиновным в сексуальных домогательствах.

    20 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Жителя Подмосковья арестовали за убийства и изнасилования

    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Московской области следственные органы предъявили обвинение жителю Богородского округа, который подозревается в убийстве двух девушек, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и склонении к употреблению наркотиков.

    По версии следствия, в ноябре в полицию обратились родственники двух пропавших девушек 25 и 19 лет, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. Обе перестали выходить на связь после проживания в доме подозреваемого. Одна из них исчезла в июле, вторая – в октябре этого года.

    В ведомстве уточнили, что третьей девушке удалось сбежать, она была обнаружена в больнице Волгоградской области. На допросе потерпевшая заявила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

    По данным следствия, обвиняемый находил жертв на интернет-сервисе объявлений, представляясь в качестве нанимателя няни. Девушки приезжали к нему и затем пропадали. Две пропавших до сих пор не найдены.

    Следствие также выяснило, что мужчина подвергал свою супругу насилию и склонял ее к употреблению наркотиков.

    Подозреваемый арестован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поиск без вести пропавших девушек продолжается. Всех обладающих информацией просят сообщить ее в следственный отдел по Ногинску.

    В октябре в столице трое мужчин пригласили в одну из квартир на 2-й Новоостанкинской улице двух девушек и совершили с ними насильственные действия сексуального характера.

    Ранее водитель такси на юго-западе Москвы изнасиловал 17-летнюю пассажирку.

    20 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск

    Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области

    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

    По словам Герасимова, соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение ВСУ, окруженных на берегу реки Оскол.

    На уточняющий вопрос президента, завершена ли операция полностью, командующий группировкой войск «Запад» подтвердил, что Купянск находится под полным контролем российских сил.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    20 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде

    Оппозиционная фракция внесла в Раду постановление об увольнении Ермака и Умерова

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова на фоне коррупционного расследования.

    Постановление с требованием отставки Андрея Ермака и Рустема Умерова зарегистрировала фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде, передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечается, что документ стал ответом на самый масштабный коррупционный скандал за время президентства Владимира Зеленского и касается так называемых «пленок Миндича».

    Авторы проекта обращаются с требованием немедленно уволить руководителя офиса Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В их заявлении говорится об «ответственности всех фигурантов скандала» и подчеркивается, что такое решение необходимо для восстановления доверия общества.

    Регистрация постановления произошла на фоне ожиданий кадровых решений со стороны Владимира Зеленского, однако, как сообщают украинские СМИ, на момент публикации никаких официальных анонсов или действий не последовало.

    Ранее в рядах правящей на Украине партии «Слуга народа» заговорили о необходимости отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров покинул страну, ссылаясь на командировку, на фоне коррупционного скандала.

    В обвинительном заключении НАБУ говорится, что Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, убедил Умерова закупить бракованные бронежилеты для ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    20 ноября 2025, 19:50 • Новости дня
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула

    Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами не пустили в порт Стамбула

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Круизный лайнер Astoria Grande, перевозивший более 600 россиян, не получил разрешения на остановку в порту Стамбула и направился обратно в Сочи.

    Представители судовладельца сообщили, что администрация порта Стамбула не объяснила причин отказа лайнеру Astoria Grande в швартовке, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе «СК Аквилон» отметили, что лайнер, ходящий под флагом Палау, был вынужден изменить маршрут и направиться в Сочи вместо завершения круиза в Турции, поскольку портовые власти не предоставили разрешения на швартовку. Известно, что на борту находится 616 пассажиров, преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа, передает

    Пассажиры лайнера рассказали, что судно стоит на якоре в Мраморном море с раннего утра по московскому времени, однако подробностей о причинах задержки им не сообщили. Согласно данным портала marinetraffic, судно до этого посетило Анталью, Аланью и Измир. По информации турецкого агентства Anadolu, круизный маршрут предусматривал несколько остановок в разных городах Турции до возвращения в Россию.

    Ранее первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи и отправился обратно.

    Пассажиры жаловались на долгую проверку парома Seabridge в Сочи.

    Власти Краснодарского края сочли преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.

    20 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью

    Каллас: ЕС не принял решения по задержанию танкеров с российской нефтью в море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза обсудили вариант задержания танкеров с российской нефтью в открытом море, однако никаких решений по этому поводу принято не было, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

    «Мы обсудили это с министрами, дискуссия продолжится», – заявила Каллас, отвечая на вопрос, согласовали ли главы МИД возможность задерживать и инспектировать танкеры с российской нефтью на открытом море, передает ТАСС.

    Среди прочих предложений обсуждалась также возможность задержания таких судов по экологическим основаниям или из-за страховых претензий, сообщила она.

    По словам Каллас, эти вопросы ЕС пытается решать не только внутри сообщества, но и обсуждает с другими странами, которые не входят в ЕС, включая те государства, которые занимаются регистрацией танкеров.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью.

    В октябре несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    20 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку, удерживающую власть под предлогом продолжения войны и не заботящуюся о гражданах, офицерах и солдатах страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

    «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

    «Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

    Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

    Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

    Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

    20 ноября 2025, 12:09 • Новости дня
    Лавров: Россия будет бороться с неонацизмом в Европе
    Лавров: Россия будет бороться с неонацизмом в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не собирается бездействовать в ответ на проявления неонацизма в ряде европейских стран.

    Россия не имеет права игнорировать неонацистские тенденции в Прибалтике, Германии и на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    Лавров отметил важность недопущения героизации пособников нацизма, таких как Бандера и Шухевич, и призвал руководствоваться решениями Нюрнбергского трибунала.

    «Мы не имеем никакого права пускать на самотек все тенденции, происходящие в окружающих нас странах. Это и Прибалтика, и Украина, и Германия», – подчеркнул министр, добавив, что в ряде государств Европы разрушают памятники героям и возводят монументы фигурантам нацизма.

    Лавров обратил особое внимание на происходящее в Финляндии, которую ранее считали образцом нейтралитета и ведущим участником хельсинкского процесса. По словам главы МИД, сейчас президент Финляндии говорит о том, что «нацистская заряженность никуда не исчезнет».

    Лавров добавил, что Финляндия ранее была союзником Гитлера, участвовала в блокаде Ленинграда и других преступлениях, но вопрос долгое время замалчивался в надежде, что уроки истории были усвоены.

    Лавров подчеркнул, что современные события заставляют сомневаться в том, что эти уроки действительно были извлечены, и отметил, что Россия будет противодействовать подобным тенденциям.

    Ранее Лавров заявил, что действия Владимира Зеленского указывают на его приверженность нацистской идеологии. Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, у которых на форме видны символы, напоминающие знаки подразделений СС (запрещено в России).

    При этом французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.

    21 ноября 2025, 09:32 • Новости дня
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ

    Токаев подписал указ о приостановке Казахстаном действия ДОВСЕ

    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    @ Пресс-служба Президента Республики Казахстан

    Tекст: Вера Басилая

    Республика Казахстан официально приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает ТАСС. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 ноября. Документ уже опубликован в официальной системе нормативных правовых актов республики.

    ДОВСЕ был заключен в Париже в 1990 году, его адаптированная версия подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Адаптированный договор ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

    Сенатор Андрей Климов заявил, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе не исполняется НАТО, поэтому его пора денонсировать.

    20 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины

    Телеканал RT опубликовал видео обмена телами солдат России и Украины

    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеозапись обмена телами погибших российских и украинских военных появилась в Telegram-канале телеканала RT.

    На видео люди в белых защитных костюмах осуществляют перегрузку тел из автомобилей МЧС России в другие грузовики.

    Военный корреспондент Александр Коц в четверг сообщил, что Россия передала Украине тысячу тел военных ВСУ, а взамен получила 30 тел российских солдат.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    20 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 27 093 рублей

    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда.

    Согласно утвержденным поправкам, с 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля в месяц, передает ТАСС. Соответствующие изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

    Согласно пояснительной записке к законопроекту, повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить заработную плату порядка 4,6 млн работников.

    С начала 2025 года уровень МРОТ в России составляет 22 440 рублей.

    В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года.

    В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.

