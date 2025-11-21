Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
WP сообщила о пересмотре статуса свастики в Береговой охране США
WP: Береговая охрана США больше не считает свастику символом ненависти
Береговая охрана США изменила свою позицию по отношению к свастике, исключив ее из списка символов ненависти с 15 декабря.
Береговая охрана США больше не будет считать свастику символом ненависти, передает The Washington Post.
Газета ссылается на внутренний документ службы, который начинает действовать с 15 декабря. Ранее свастика входила в перечень запрещенных символов наравне с прочими эмблемами, вызывающими резонанс в американском обществе. отмечает ТАСС.
Согласно новому положению, эмблемы нацистской Германии, флаг Конфедерации и веревочные петли будут отнесены к категории символов, «потенциально разжигающих рознь». Однако публичная демонстрация флага Конфедерации по-прежнему будет запрещена, за исключением исторических выставок или произведений искусства.
Береговая охрана США находится в ведении министерства внутренней безопасности, а не Минобороны. Как отмечает газета, представители ведомства отказались комментировать причины и детали изменений в классификации символов.
Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский опубликовал фотографию украинских военных, у которых была замечена нацистская символика.
Финские ВВС ранее приняли решение отказаться от использования свастики на знаменах своих подразделений.