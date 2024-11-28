Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии

Лукашенко рассказал о шуточной просьбе к Путину о размещении «Орешника» в Белоруссии

Tекст: Валерия Городецкая

«Я тут старшему брату пошутил: говорю, места [в Белоруссии] готовы для дислокации [«Орешника»]», – отметил президент Белоруссии. Эта фраза прозвучала в интервью ВГТРК, размещенном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Кроме того, Лукашенко охарактеризовал систему «Орешник» как мощное оружие, несмотря на то что оно не является ядерным, передает ТАСС. По его словам, демонстрация этой системы оказала значительное воздействие на мировое сообщество.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что находящиеся в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» объекты превращаются в пыль. Он также сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник». Патриарх Кирилл признал новый ракетный комплекс «Орешник» «стоп-машиной» и выразил благодарность его разработчикам за создание мощного оружия, вызывающего панику у западных стратегов.