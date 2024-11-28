В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.2 комментария
Патриарх Кирилл назвал «Орешник» «стоп-машиной»
Патриарх Кирилл поблагодарил создателей ракетного комплекса «Орешник» и назвал его «стоп-машиной»
Патриарх Кирилл признал новый ракетный комплекс «Орешник» «стоп-машиной» и выразил благодарность его разработчикам за создание мощного оружия, вызывающего панику у западных стратегов.
Новый российский ракетный комплекс «Орешник» патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «стоп-машиной», сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что Западу потребуется время, чтобы догнать Россию в этом направлении. Свое заявление глава РПЦ сделал на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.
Он также выразил благодарность российским ученым и разработчикам, создавшим новое вооружение. По его словам, оно вводит в замешательство западных стратегов, которые надеются победить Россию военной силой. Он отметил, что отечественные инновации вызывают недоумение и страх у тех, кто недооценивает оборонные возможности страны.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что США и их союзники, в том числе НАТО, разрешили применять дальнобойное высокоточное оружие, что привело к атакам на российские объекты в Курской и Брянской областях. В ответ Москва впервые применила ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин подчеркнул, что западная провокационная политика может обернуться серьезными последствиями для самого Запада при дальнейшей эскалации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт.
Российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге.
Путин подчеркнул, что при взрыве «Орешника» все находящиеся в эпицентре объекты превращаются в элементарные частицы.