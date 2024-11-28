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    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

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    28 ноября 2024, 13:12 • Новости дня

    Путин: Удары западным оружием означают вовлечение НАТО в конфликт

    Путин предупредил о последствиях ударов западным дальнобойным оружием для НАТО

    Путин: Удары западным оружием означают вовлечение НАТО в конфликт
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт.

    Президент подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях использования западного оружия, но, несмотря на это, удары по российской территории все же были нанесены. Это, по мнению Путина, представляет собой опасную эскалацию конфликта, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул важность осознания НАТО ответственности за такие действия и предостерег о возможных последствиях дальнейшего обострения ситуации.

    Он также заявил о намерении информировать своих коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

    В своем выступлении Путин подчеркнул, что ОДКБ является военно-политической организацией, и некоторые из ее членов просили его предоставить более подробную информацию о ситуации в зоне конфликта на Украине. Президент отметил: «Я всегда это делал на наших встречах. Конечно, понимая всю важность происходящих событий, с удовольствием сделаю это и сегодня».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны Запада восприняли слова Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    27 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин назвал срок первого космического старта с «Байтерека»

    Путин: Москва рассчитывает, что первый космический пуск с «Байтерека» состоится в 2025 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия рассчитывает на проведение первого космического пуска с комплекса «Байтерек» в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект «Байтерек», предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя «Союз-5». Рассчитываем, что первый пуск с «Байтерека» состоится, как и запланировано, уже в будущем [2025] году», – приводит его слова РИА «Новости».

    Космический ракетный комплекс «Байтерек» – совместный проект России и Казахстана создания новой стартовой площадки на Байконуре. Проектная мощность составит шесть-восемь пусков ежегодно.

    Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами. Напомним, Путин находится с государственным визитом в Казахстане, который проходит с 27 по 28 ноября.

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    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий советник Трампа Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кита Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно разрешения конфликта.

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    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    28 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник», сообщил президент России Владимир Путин.

    Новейшая российская система с баллистической ракетой «Орешник» может взять на прицел центры принятия решений в Киеве, сказал Путин, передает ТАСС.

    «В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», – цитирует его РИА «Новости».

    Президент России указал, что украинская сторона не раз пыталась бить по объектам государственной важности в Москве и в Петербурге.

    «И эти попытки продолжаются», – добавил политик.

    Также Путин в четверг подчеркнул, что к этому моменту ни одна из стран не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    28 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящиеся в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» объекты превращаются в пыль, заявил президент России Владимир Путин на заседании ОДКБ.

    «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    До этого глава Российского государства сообщил, что сейчас ни одно государство не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    Он также отметил, что Генштаб ВС России и Минобороны ищут на Украине цели, которые можно было бы поразить «Орешником».

    Кроме того, российский президент сообщил, что в стране началось серийное производство этих систем.

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    27 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин прилетел в Казахстан
    Путин прилетел в Казахстан
    @ Артем Иванов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Это второй визит Путина в Казахстан в этом году, но первый с таким высоким дипломатическим статусом, передает ТАСС. Официальная церемония встречи состоится в резиденции главы казахстанского государства «Акорда», где лидеры проведут целый день.

    Запланированы переговоры как в узком кругу, так и с делегациями, а также подписание совместных документов. Одним из ключевых мероприятий станет участие в пленарном заседании 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе. В рамках форума лидеры выступят по видеосвязи.

    Кроме того, запланирована церемония открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского по видеосвязи. На следующий день, 28 ноября, Путин продолжит свою работу в Астане, участвуя в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

    Напомним, визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 19:30 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.

    Документ был подписан после двусторонних переговоров, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном до 30 млрд долларов, готовности двух стран решать общие вопросы, а также о динамичном развитии отношений Москвы и Астаны.

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    27 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Казахстане, пригласил главу республики Касым-Жомарта Токаева посетить Петербург и Москву.

    Глава Российского государства пригласил президента Казахстана на две значимые встречи, сообщается в Telegram-канале Кремля. Первая из них – предновогодняя неформальная встреча СНГ, которая пройдет в Петербурге. Вторая – празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве в мае 2025 года.

    Предложение прозвучало в ходе переговоров двух лидеров, на которых они обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится с 27 по 28 ноября. Российский лидер на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    27 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин поучаствовал в создании картины о дружбе России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в создании картины, символизирующей дружбу между Россией и Казахстаном, которая будет передана в подарок российскому лидеру.

    Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смогли ознакомиться с процессом создания художницей Асель Сабыржанкызы картины о дружбе России и Казахстана, которая начала создавать картину с момента вылета Путина в Астану, передает РИА «Новости».

    Художница предложила Путину и Токаеву принять участие в написании полотна. Президент России и глава Казахстана взяли кисти и сделали несколько мазков, добавив свои штрихи к картине.

    Токаев высоко оценил художественные навыки российского лидера и отметил, что «рука не дрогнула». Он также сказал, что готовую картину будут ждать к следующему дню, после чего она будет передана в подарок Путину по окончании его визита.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту.

    Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 20:35 • Новости дня
    Казахстан получил приглашение стать партнером БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Это решение было принято на встрече лидеров БРИКС, когда было учреждено новое понятие – государства-партнеры объединения, сообщил Путин, передает РИА «Новости».

    «Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории – государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», – сказал российский лидер.

    Ранее Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, подчеркнув, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этой группы.

    Напомним, Казахстан решил воздержаться от заявки на вступление в БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва с уважением отнеслась к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в объединение.

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    28 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине

    Путин заявил о важности мотивации для победы в украинском конфликте

    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном конфликте ключевым фактором является мотивация и внутренняя готовность солдат, а не только наличие современного оружия и боекомплекта, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что судьба любого военного конфликта, включая специальную военную операцию на Украине, в конечном итоге решается на поле боя, передает РИА «Новости». Даже самое современное оружие не может обеспечить победу без внутренней готовности человека к борьбе, подчеркнул он.

    «Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя – в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется – и к самопожертвованию во имя Отечества», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются. Издание The Washington Post писало, что Россия сможет добиться успехов на Украине в 2025 году из-за ослабления ВСУ.

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    27 ноября 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России и Казахстана решать общие вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Путин подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России, передает ТАСС.

    «Казахстан – наш стратегический партнер и действительно надежный союзник», – заявил глава Российского государства. Он отметил, что во время обсуждений в узком составе поднимались проблемы, требующие внимания с российской стороны. «Вы ждете от российских партнеров определенных решений, есть такие же вопросы с нашей стороны», – обратился Путин к казахстанскому коллеге.

    Российский президент подчеркнул, что самым важным аспектом является желание искать и находить решения для всех вопросов. «Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить», – отметил Путин. Президент России выразил уверенность в том, что при таком настрое страны добьются больших успехов.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера в аэропорту. Путин на переговорах с Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    28 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин назвал узурпаторами киевские власти
    Путин назвал узурпаторами киевские власти
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские главари полностью нелигитимны, являются узурпаторами и не имеют права отдавать приказы армии, заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    «Киевские главари полностью нелегитимны, они являются узурпаторами, не имеют права отдавать приказы армии», – цитирует ТАСС Путина.

    «За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность?», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Российский президент отметил, что те, кто исполняет приказы Киева, тоже становятся соучастниками преступлений.

    Кроме того, Путин отметил, что российские бойцы сражаются за будущее своей страны и своих детей. Он подчеркнул, что мужество и стойкость российских военных не оставляют сомнений в их решимости защищать родину от внешних угроз.

    «Самое главное заключается все-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдата», – сказал Путин.

    Президент выразил уверенность в том, что никакие поставки западного оружия Киеву не смогут изменить обстановку на поле боя.

    Ранее Путин заявил, что Россия может атаковать центры принятия решений на Украине, если Киев продолжит свои действия в приграничных районах.

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    27 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны
    Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента России Владимира Путина, прибывшего в республику с государственным визитом.

    Кадры встречи лидеров двух стран опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Церемония официальной встречи прошла в резиденции президента Казахстана «Акорда» в Астане, где главы двух государств обменялись крепкими рукопожатиями с членами обеих делегаций, передает ТАСС. Глава России принял рапорт у офицера, возглавляющего выстроившиеся расчеты почетного караула, после чего военный оркестр исполнил гимны России и Казахстана в соответствии с дипломатическим протоколом.

    После церемонии президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели смотр выстроившихся в фойе резиденции расчетов почетного караула. Затем они направились на переговоры, которые запланированы в узком и расширенном составе.

    Резиденция «Акорда», построенная в 2004 году, расположена в центре Астаны и окружена административными зданиями, такими как здание правительства, палаты парламента и Дом министерств. Архитектурный стиль резиденции сочетает светлые тона с золотым, синим и зеленым цветами. Общая площадь составляет 36 720 кв. метров, высота со шпилем – 86 метров.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с 85-летием

    Президент Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с 85-летием

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с 85-летием, подчеркнув ее значительный вклад в искусство и выразив пожелания здоровья и вдохновения.

    «Щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние помогли вам заслужить высокое профессиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых – результат подлинного актерского мастерства и неустанного творческого поиска», – приводится поздравление на сайте Кремля.

    Галина Польских, народная артистка РСФСР, родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Ее кинематографическая карьера началась с фильма «Дикая собака динго» в 1962 году, который сразу принес ей признание зрителей.

    За свою карьеру Польских снялась более чем в 170 картинах, таких как «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень», «Доктор Живаго» и другие.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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