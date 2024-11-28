Путин: Удары западным оружием означают вовлечение НАТО в конфликт

Путин предупредил о последствиях ударов западным дальнобойным оружием для НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях использования западного оружия, но, несмотря на это, удары по российской территории все же были нанесены. Это, по мнению Путина, представляет собой опасную эскалацию конфликта, передает ТАСС.

Путин подчеркнул важность осознания НАТО ответственности за такие действия и предостерег о возможных последствиях дальнейшего обострения ситуации.

Он также заявил о намерении информировать своих коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

В своем выступлении Путин подчеркнул, что ОДКБ является военно-политической организацией, и некоторые из ее членов просили его предоставить более подробную информацию о ситуации в зоне конфликта на Украине. Президент отметил: «Я всегда это делал на наших встречах. Конечно, понимая всю важность происходящих событий, с удовольствием сделаю это и сегодня».



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны Запада восприняли слова Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.