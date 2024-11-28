Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России

Tекст: Александра Юдина

«Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», – передает ТАСС слова главы государства.

Путин отметил, что комплексная атака позволила поразить 17 украинских военных объектов, а также объекты оборонной промышленности и инфраструктуры.

Президент также подчеркнул, что Украина не раз пыталась атаковать такие ключевые города, как Москва и Петербург.

«Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Эти попытки продолжаются», – сказал глава государства, подчеркнув, что подобные действия Киева направлены на дестабилизацию ситуации в России и требуют усиленного внимания со стороны всех участников ОДКБ.

В этом контексте президент России отметил, что военные испытания нового вооружения «Орешник» будут продолжены. Это, по его словам, является ответом на действия противника и необходимостью укрепить оборону страны.

Напомним, глава государства сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. На Западе «Орешник» назвали оружием с «чертовски большим ущербом».