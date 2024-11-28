Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы

Tекст: Алексей Дегтярев

«Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

До этого глава Российского государства сообщил, что сейчас ни одно государство не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Он также отметил, что Генштаб ВС России и Минобороны ищут на Украине цели, которые можно было бы поразить «Орешником».

Кроме того, российский президент сообщил, что в стране началось серийное производство этих систем.