Путин: Аналогов «Орешнику» в мире не существует

Tекст: Алексей Дегтярев

«Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро», — сказал Путин, выступая на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, передает ТАСС.

Он пояснил, что «Орешник» способен поражать расположенные на большой глубине и хорошо защищенные объекты, в случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием.

«Мы вынуждены были пойти на ее испытания в боевых условиях, именно вынуждены, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow», – заявил Путин.

Президент отметил, что в России могут появиться и другие новые ракетные комплексы, а также заметил, что «клиент может быть доволен».

Напомним, Путин заявлял, что Украина 19 ноября ударила по объектам в Курской и Брянской областях, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. Россия 21 ноября дала комбинированный ответ по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

В ходе операции было испытано новейшее российское оружие – система «Орешник» с баллистической ракетой, оснащенной безъядерным гиперзвуковым модулем.