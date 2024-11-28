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Путин: Аналогов «Орешнику» в мире не существует
К этому моменту ни одна из стран не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», заявил президент России Владимир Путин.
«Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро», — сказал Путин, выступая на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, передает ТАСС.
Он пояснил, что «Орешник» способен поражать расположенные на большой глубине и хорошо защищенные объекты, в случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием.
«Мы вынуждены были пойти на ее испытания в боевых условиях, именно вынуждены, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow», – заявил Путин.
Президент отметил, что в России могут появиться и другие новые ракетные комплексы, а также заметил, что «клиент может быть доволен».
Напомним, Путин заявлял, что Украина 19 ноября ударила по объектам в Курской и Брянской областях, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. Россия 21 ноября дала комбинированный ответ по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.
В ходе операции было испытано новейшее российское оружие – система «Орешник» с баллистической ракетой, оснащенной безъядерным гиперзвуковым модулем.