В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.2 комментария
В США сравнили «Орешник» с ядерным оружием без радиации
Strategic Culture: «Орешник» можно сравнить с ядерным оружием без радиации
Кинетическая система оружия «Орешник» вызвала восхищение благодаря своей разрушительной силе и точности, сравнимой с ядерным оружием, и стала новым фактором глобальной стратегии, сообщили американские СМИ.
Как пишет Strategic Culture, «Орешник», по мнению автора статьи, способен изменить расстановку сил в мире. Издание сравнивает его разрушительную мощь с тактическим ядерным оружием, но без радиоактивного загрязнения. Автор убежден, что при правильной комбинации массы и кинетической энергии «Орешник» может привести к опустошению, подобному взрыву ядерного заряда малой или средней мощности, передает РИА «Новости».
В статье также подчеркивается, что Запад, включая США и НАТО, недооценивает потенциальную угрозу, которую представляет «Орешник», несмотря на предупреждения Москвы. Автор предполагает, что Китай, благодаря своим союзническим отношениям с Россией, также может находиться под защитой этой системы.
Особое внимание уделяется дальности действия «Орешника». Автор утверждает, что его запуск с российского Дальнего Востока позволяет достичь территории США. Это делает «Орешник» исключительно опасным для западных стран. Кроме того, система обладает точностью, сравнимой с высококлассными снайперскими ружьями, что усиливает его эффективность на поле боя.
Автор также замечает, что до первого предупреждения России о запуске «Орешника» никто в мире не знал о его существовании. Это подчеркивает секретность и стратегическую значимость данного оружия в международной политике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что западные страны и Украина должны учитывать наличие у России гиперзвуковых ракет, аналогов которым нет. Президент также подтвердил, что у России существуют несколько систем гиперзвуковых ударных ракет, похожих на «Орешник». Путин отметил, что объекты в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» превращаются в пыль.