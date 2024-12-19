Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Путин сказал, с кем бы хотел выпить чашку чая
Путин рассказал, с кем из личностей хотел бы выпить чашку чая
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, с кем из ныне живущих или ушедших личностей он бы хотел выпить чашку чая.
«Из ныне живущих я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими людьми, чайку с ними выпить и поговорить», – сказал глава государства.
Говоря о том, с кем бы он хотел выпить чашку чая из ушедших мировых лидеров, Путин назвал бывших канцлера ФРГ Гельмута Коля, президента Франции Жака Ширака и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
По словам Путина, все эти люди внесли существенный вклад в развитие отношений своих стран с Россией и в мировую политику.
«Они были личностями с собственным мнением, все концентрировалось на достижении максимального результата для своих собственных стран, на укреплении суверенитета их государств», – добавил он.
Путин также отметил, что сейчас у него очень теплые отношения с китайскими коллегами, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.