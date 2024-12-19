Эксперт: Путин демонстрирует уверенность в стране и в будущем

Политолог Асафов: Путин на «Прямой линии» обозначил направления приложения основных усилий для развития страны

Tекст: Андрей Резчиков

«Основные лейтмотивы «Итогов года» – это уверенность в нашем будущем, гордость за страну и людей, а также обозначение направлений, где надо приложить усилия для дальнейшего развития России», – считает политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

«Не менее важный акцент – это суверенитет, открытость и готовность президента отвечать на самые сложные вопросы, в том числе от журналистов из недружественных стран, которые пытались задеть его и вывести из эмоционального равновесия», – продолжил собеседник.

Асафов особо отметил спокойствие и уверенность Путина в общении с аудиторией. «Президент глубоко разбирается во всех сферах жизни общества. Он был готов даже к самым непростым вопросам, связанным, например, с людьми, пострадавшими во время боевых действий, отсутствием помощи для многодетных семей и так далее», – добавил спикер.

По мнению политолога, не менее важным были слова Путина о необходимости думать прежде всего «об укреплении дома и семьи», а также о том, что «мы отошли от края пропасти», благодаря чему у России есть большое будущее. «К тому же крепкая семья – это наша ключевая ценность. Когда президент говорит, что воспринимает Россию как семью – это и есть тот посыл, который он хотел нам сообщить», – считает эксперт.

В четверг президент России Владимир Путин в прямом эфире подвел итоги года и ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов, а также жителей страны.

В ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции глава государства ответил на вопрос, уберег ли он Россию. «Да. Я считаю, что не просто уберег (страну) – я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, тотальной потере суверенитета», – сказал Путин. Президент признался также, что относится к России как к своей семье. Также он добавил, что радуется успеху россиян как успеху близких.