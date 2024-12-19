  • Новость часаПутин заявил о готовности провести дуэль «Орешника» против ПВО НАТО «прямо сейчас»
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    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    9 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    13 комментариев
    19 декабря 2024, 19:19 • Новости дня

    Эксперт: Путин демонстрирует уверенность в стране и в будущем

    Политолог Асафов: Путин на «Прямой линии» обозначил направления приложения основных усилий для развития страны

    Эксперт: Путин демонстрирует уверенность в стране и в будущем
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин глубоко разбирается во всех сферах жизни общества и был готов даже к самым непростым вопросам. А главным посылом президента к гражданам были слова, что он воспринимает Россию как семью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В четверг президент России Владимир Путин ответил на вопросы жителей России и журналистов.

    «Основные лейтмотивы «Итогов года» – это уверенность в нашем будущем, гордость за страну и людей, а также обозначение направлений, где надо приложить усилия для дальнейшего развития России», – считает политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

    «Не менее важный акцент – это суверенитет, открытость и готовность президента отвечать на самые сложные вопросы, в том числе от журналистов из недружественных стран, которые пытались задеть его и вывести из эмоционального равновесия», – продолжил собеседник.

    Асафов особо отметил спокойствие и уверенность Путина в общении с аудиторией. «Президент глубоко разбирается во всех сферах жизни общества. Он был готов даже к самым непростым вопросам, связанным, например, с людьми, пострадавшими во время боевых действий, отсутствием помощи для многодетных семей и так далее», – добавил спикер.

    По мнению политолога, не менее важным были слова Путина о необходимости думать прежде всего «об укреплении дома и семьи», а также о том, что «мы отошли от края пропасти», благодаря чему у России есть большое будущее. «К тому же крепкая семья – это наша ключевая ценность. Когда президент говорит, что воспринимает Россию как семью – это и есть тот посыл, который он хотел нам сообщить», – считает эксперт.

    В четверг президент России Владимир Путин в прямом эфире подвел итоги года и ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов, а также жителей страны.

    В ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции глава государства ответил на вопрос, уберег ли он Россию. «Да. Я считаю, что не просто уберег (страну) – я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, тотальной потере суверенитета», – сказал Путин. Президент признался также, что относится к России как к своей семье. Также он добавил, что радуется успеху россиян как успеху близких.

    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    19 декабря 2024, 15:49 • Новости дня
    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом

    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом для проверки «Орешника»

    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение президента России Владимира Путина устроить «высокотехнологичную дуэль» тем, кто сомневается в возможностях «Орешника», считая это ответом на скептицизм.

    Многие зарубежные СМИ, такие как британские Sky News, Guardian, Daily Mail и Sun, а также NBC News и Wall Street Journal из США, обратили внимание на выступление Путина на прямой линии. Некоторые издания сочли предложение российского лидера вызовом западному скептицизму, другие восприняли его слова как «шутку», передает РИА «Новости».

    Британская газета Sun и катарский телеканал «Аль-Джазира» сошлись во мнении, что этим предложением Путин отвечал на западные сомнения. Они отметили, что президент подробно рассказал, как будет выглядеть предложенная дуэль. Американское издание Wall Street Journal охарактеризовало слова Путина как «хвастовство» и «подстрекательство» к западным странам.

    «Отвечая на вопрос о новой российской системе ... «Орешник», Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на «высокотехнологичную дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности системы», – пишет американский телеканал NBC News.

    Британская газета Daily Mail и агентство The Associated Press отметили, что глава российского государства бросил вызов западным союзникам Украины «насмешливо».

    Ранее Путин в рамках «Итогов года» заявил, что если Запад сомневается в эффективности нового российского комплекса «Орешник», стороны могут провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве. Глава государства также обратил внимание на споры иностранных специалистов о том, можно ли сбить российскую ракету.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    19 декабря 2024, 09:19 • Новости дня
    Модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже

    Российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже в результате ДТП

    Модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже после наезда автомобиля, который пытался избежать столкновения.

    Савицкая погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Париже, ее сбил автомобиль, водитель которого пытался избежать лобового столкновения, передает RT со ссылкой на «СтарХит».

    По словам знакомой погибшей, Савицкой было 34 года.

    В настоящее время не сообщается, кто был за рулем автомобиля и какие последствия ждут водителя. Французские правоохранительные органы проводят расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

    Светлана Савицкая известна по работе с такими модными журналами, как L’Officiel и Bazaar, а также по съемкам для Glamour.

    Она также была ведущей на нескольких популярных телеканалах, включая RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. В дополнение к своей карьере в моделинге и телевидении, Светлана занималась музыкальной деятельностью. В сентябре она выпустила свой последний трек под названием «Супермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в турецкой провинции Мугла произошло ДТП, в результате которого погибла россиянка Татьяна Озолина, известная как байкерша-блогер МотоТаня.

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    18 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России
    СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С середины декабря 2024 года Apple планирует снизить доступность некоторых своих сервисов на территории России, включая Apple TV+ и Fitness+, ограничивая новые фильмы, сериалы и тренировки, пишет iPhones.ru.

    Среди изменений отмечаются ограничения в Apple TV+, где россияне не смогут посмотреть некоторые новые фильмы и сериалы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание iPhones.ru. В приложении будут публиковаться лишь трейлеры новых сериалов и фильмов, но не сами шоу.

    В Apple Fitness+ также будут ограничены новые тренировки, тогда как ранее сервис адаптировался под мировой релиз, исключая только тренировки с недоступными треками из Apple Music.

    Пока неизвестно, какие еще изменения могут быть введены. Однако источник издания полагает, что россияне по-прежнему смогут пополнять баланс Apple ID, покупать приложения и оформлять подписки.

    Уже сейчас видны последствия решения Apple: в Apple TV+ убрали информацию о фильме «Ущелье» (The Gorge), что означает отказ от его релиза в России, говорится в сообщении.

    Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,6 млн рублей за нарушение законодательства России о неудалении запрещенной информации.

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    19 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию

    WSJ: Россия планирует перебросить С-400 и С-300 из Сирии на базы в Ливии

    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию
    @ Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе, пишет издание The Wall. Street Journal.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Россия переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии на базы в Ливии.

    По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада. Российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой, отмечает WSJ. В настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Грузовой самолет российского МЧС дважды за неделю остановился в Восточной Ливии по пути в Мали, где у России также имеется военное присутствие.

    Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» о будущем своих баз в Сирии.

    Россия уже имеет присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК «Вагнер». В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук. Кроме того, Россия рассматривает возможность модернизации своих объектов в Тобруке для размещения боевых кораблей, пишет газета.

    Аналитики указывают, что базы в Ливии не смогут полностью компенсировать утрату Сирии. Бывший офицер ВКС Глеб Ирисов заявляет, что Ливия могла бы служить промежуточной станцией для заправки, но ограничит вес перевозимого оборудования. Базы в Сирии были важны для проекции силы Москвы в регионе, отмечает WSJ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики.

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, и в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам*» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта.

    Между тем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    18 декабря 2024, 21:46 • Новости дня
    Машиниста грузового состава задержали после аварии поездов под Мурманском

    Tекст: Ольга Иванова

    Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе, где произошло столкновение с пассажирским поездом, они оставили локомотив без присмотра.

    По данным ТАСС, машинист грузового поезда и его помощник были задержаны после столкновения с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. В оперативных службах сообщили, что они оставили кабину локомотива без присмотра, что могло стать причиной аварии.

    «Машиниста и его помощника задержали. Они были доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра», – сообщило агентство со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Напомним, в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали 14 человек. Одна из пострадавших скончалась.


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    19 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы сообщили ему о задержании группы украинских диверсантов в Словакии, у которых обнаружили карты расположения словацких критически важных энергетических объектов.

    В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

    «И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

    «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.

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    19 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа.

    «Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 млн долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Кроме того, он подчеркнул, что Украина может существовать только при поддержке западных партнеров, что делает ее зависимой от их помощи.

    «Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям. С одной стороны, «клюет у них с руки», потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать, не только воевать – существовать! И в то же время создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу», – сказал он.

    Он также заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

    «Этот продукт будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», – отметил Путин.

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    19 декабря 2024, 15:36 • Новости дня
    Путин сказал, с кем бы хотел выпить чашку чая

    Путин рассказал, с кем из личностей хотел бы выпить чашку чая

    Путин сказал, с кем бы хотел выпить чашку чая
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, с кем из ныне живущих или ушедших личностей он бы хотел выпить чашку чая.

    «Из ныне живущих я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими людьми, чайку с ними выпить и поговорить», – сказал глава государства.

    Говоря о том, с кем бы он хотел выпить чашку чая из ушедших мировых лидеров, Путин назвал бывших канцлера ФРГ Гельмута Коля, президента Франции Жака Ширака и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

    По словам Путина, все эти люди внесли существенный вклад в развитие отношений своих стран с Россией и в мировую политику.

    «Они были личностями с собственным мнением, все концентрировалось на достижении максимального результата для своих собственных стран, на укреплении суверенитета их государств», – добавил он.

    Путин также отметил, что сейчас у него очень теплые отношения с китайскими коллегами, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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    19 декабря 2024, 13:00 • Новости дня
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль»: выбрать объект в Киеве, сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, а Россия ударит по нему «Орешником».

    «Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. <...> Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», – цитирует ТАСС президента.

    «У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты («Орешник»)», – приводит РИА «Новости» слова Путина о возможностях нового ракетного комплекса.

    Ранее посол в Британии Андрей Келин заявил, что применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    19 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии

    Депутат открыл стрельбу в парламенте Абхазии из-за спора о майнинге

    Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В парламенте Абхазии депутат Адгур Харазия открыл стрельбу, что привело к гибели одного депутата и ранению другого. Инцидент произошел на фоне обсуждения запрета майнинга криптовалют, сообщил источник в парламенте.

    В парламенте Абхазии произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия, а Кан Кварчия получил ранения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время заседания комитета по экономической политике, где обсуждался запрет на майнинг криптовалют.

    Источник в парламенте сообщил, что ссора началась после того, как Адгур Харазия выступил за полный запрет майнинга, а Кан Кварчия назвал это популизмом. Харазия в ходе возмущения открыл огонь. «Первая пуля досталась Вахтангу Голандзия, затем был ранен Кварчия», – заявил источник.

    По данным правоохранительных органов, Харазия скрылся с места происшествия. Заместитель генерального прокурора Рустан Тыркба сообщил, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Вскоре будет возбуждено уголовное дело, следственная группа уже осматривает место преступления.

    И. о. министра внутренних дел Роберт Киут подтвердил, что Харазия подозревается в стрельбе и что он скрылся после инцидента.

    И. о. президента Абхазии Бадра Гунба проинформирован о случившемся, заслушал отчеты от начальства Госслужбы охраны и УВД города Сухума. Гунба также посетил больницу, куда были доставлены пострадавшие депутаты.

    В четверг сообщалось, что у здания парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, ранены двое депутатов. Позже стало известно, что депутат Вахтанг Голандзия скончался от ранений, полученных в результате стрельбы в парламенте.

    Ранее сообщалось, что в Абхазии интернет отключили ночью для борьбы с незаконным майнингом, чтобы сэкономить электроэнергию и оценить эффект.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Абхазия вернулась в кризис 1990-х годов.

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    19 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    Американский журналист вернулся после ухода с «Прямой линии» Путина

    Журналист Симмонс из NBC покинул зал после вопросов Путину, но вернулся через час

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист NBC Кир Симмонс покинул «Прямую линию» президента России Владимира Путина, но спустя час вернулся, сообщил журналист Павел Зарубин.

    После получения ответов от Путина Симмонс быстро покинул зал. Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых видно, как журналист NBC встает со своего места и выходит из зала.

    Зарубин предположил, что Симмонс опасается отвечать на вопросы коллег после мероприятия. Тем не менее через час Симмонс вернулся на конференцию, что также было зафиксировано на видео и показано Зарубиным, сообщает ТАСС.

    Путин провел пресс-конференцию и прямую линию, которая длилась 4 часа 27 минут.

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    19 декабря 2024, 15:19 • Новости дня
    Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую
    Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена быть политиком в изгнании, как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, и нуждается в поддержке в своей стране.

    Саломе Зурабишвили, президент Грузии, в интервью польскому каналу TVP World заявила, что не намерена становиться политиком в изгнании, подобно Светлане Тихановской, передает ТАСС.

    По словам Зурабишвили, она не планирует покидать страну после истечения своего президентского срока. «Вопрос о том, чтобы покинуть Грузию, не стоит. Я – там, и я не хочу… Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы, которых признают, когда они оказываются в изгнании. И я слышала также о присуждении премии Сахарова. Я этого не хочу», – заявила она.

    Между тем 14 декабря в Грузии прошли выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы государства, в которых участвовала коллегия выборщиков. Единственным кандидатом был Михаил Кавелашвили, представитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», который набрал 224 голоса из 300 и был избран шестым президентом Грузии. Инаугурация назначена на 29 декабря.

    Зурабишвили ранее заявляла, что не признает результаты президентских выборов 14 декабря, так как считает парламентские выборы 26 октября сфальсифицированными. Она подчеркнула, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понизил статус президента Саломе Зурабишвили до уровня президентов Абхазии и Южной Осетии. Зурабишвили пригласили выступить в Европарламенте как «бывшего президента Грузии». Миссия «Института Маккейна», посетившая Грузию, заявила о «чуде, что пока нет убитых» на акциях протеста в Тбилиси, что вызвало резкую критику властей страны.

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    19 декабря 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин: СВО надо было начинать и готовиться раньше
    Путин: СВО надо было начинать и готовиться раньше
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что СВО надо было начинать раньше и готовиться к ней заранее и тщательнее.

    Владимир Путин заявил, что принятые в 2022 году решения могли быть реализованы раньше, если бы была возможность предусмотреть будущие события, передает ТАСС.

    «Крымские события были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится», – сказал Путин.

    «Если бы можно было посмотреть на ситуацию в 22-м году, я бы подумал, что такое решение, которое мы приняли, надо было принимать раньше», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин признался, что после начала специальной военной операции на Украине почти перестал шутить и смеяться.

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