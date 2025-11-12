Дума приняла в I чтении закон о больничных для самозанятых

Госдума одобрила в I чтении законопроект о больничных для самозанятых

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о добровольном страховании самозанятых граждан. Об этом сообщает ТАСС из здания парламента. Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Для участия в программе самозанятые должны подать заявление до 30 сентября 2027 года. Размер страховой суммы составит 35 тыс. рублей (ежемесячный взнос 1 344 рубля) или 50 тыс. рублей (ежемесячный взнос 1 920 рублей).

Страховые суммы будут увеличиваться при повышении МРОТ, а размер страховой суммы можно будет менять раз в 12 месяцев. Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникнет после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов.

Размер пособия будет зависеть от срока уплаты взносов: 100% страховой суммы можно получить при уплате более 12 месяцев, 70% – при уплате от шести до 12 месяцев.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью РИА «Новости» отметил, что эксперимент даст самозанятым возможность получать пособие по болезни при условии уплаты взносов в Социальный фонд.

Новый законопроект предлагает добровольный формат участия в этой системе. Индивидуальные предприниматели, являющиеся самозанятыми, смогут выбрать: участвовать в эксперименте или остаться на действующей системе.

Говырин также уточнил, что время участия в системе будет засчитываться в общий страховой стаж. Если самозанятый исправно платит взносы и не получает пособия в течение полутора лет, его ежемесячный платеж уменьшится на 10%, а через два года – на 30%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, соответствующий законопроект внесли в Госдуму 9 октября.

Работник, заболевший в течение 30 дней после увольнения и не нашедший новую работу, имеет право на оплату больничного листа.

