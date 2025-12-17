  • Новость часаВенгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    17 декабря 2025, 02:57 • Новости дня

    Назван самый короткий день в 2025 году

    Московский планетарий назвал 21 декабря самым коротким днем в 2025 году

    Tекст: Антон Антонов

    Самый короткий день в наступающем году ожидается 21 декабря, на широте Москвы он составит 6 часов 59 минут, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

    «Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня – минимальна», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Указывается, что в начале декабря продолжительность дня составляла 7 часов 27 минут, 21 декабря она снизится до 6 часов 59 минут, а к концу месяца увеличится до 7 часов 05 минут.

    Наступление зимнего солнцестояния, когда Солнце будет находиться на самой низкой высоте над горизонтом, произойдет 21 декабря в 18.03 мск. С этого момента длина светового дня начнет постепенно увеличиваться. К Новому году продолжительность дня в Москве станет длиннее приблизительно на семь с половиной минут.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказала о приметах погоды в декабре 2025.

    15 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Американский словарь назвал слово года

    Американский словарь Merriam-Webste назвал «слоп» главным словом 2025 года

    Американский словарь назвал слово года
    @ Stephan Savoia/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский словарь Merriam-Webster выбрал slop («слоп») в качестве слова 2025 года.

    Как отмечается в сообщении, slop теперь означает «низкокачественный цифровой контент, создаваемый в больших количествах и с помощью ИИ: абсурдные видеоролики, фейковые новости, несуразные книги и все прочие низкокачественные сгенерированные медиапродукты», передает Ura.ru.

    Термин slop описывает новый масштаб массового цифрового контента низкого качества, связанный с распространением нейросетей и автоматической генерацией текстов, видео и изображений. В последние месяцы это слово стало активно использоваться для обозначения потоковых и цифровых публикаций, создаваемых без участия человека, а также интернет-мемов и так называемых инфошумов.

    Само слово slop известно в английском языке с XVIII века – тогда им называли слякоть, грязь и пищевые отходы. Сегодня этот термин приобрёл новые коннотации и закрепился как метафора для информационных «отходов» цифровой эпохи.

    Ранее сообщалось, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа», оно стало самым популярным в этом году.

    15 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Адвокат: Новогодний подарок может быть расмотрен как взятка или коммерческий подкуп

    Адвокат Пивоваров напомнил о максимальной стоимости новогодних подарков для госслужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии Нового года в России традиционно увеличивается обмен подарками между коллегами, партнерами и контрагентами, однако вместе с этим растут и юридические риски, отметил адвокат Антон Пивоваров.

    Пивоваров объяснил, что для госслужащих и работников бюджетных организаций действует жесткое ограничение: нельзя принимать подарки, связанные с выполнением должностных обязанностей, за исключением сувениров стоимостью до 3 тыс. рублей, протокольных подарков или подарков на официальных мероприятиях, передает «Газета.Ru».

    Однако даже дешевый презент может вызвать вопросы у правоохранительных органов, если он выглядит как благодарность за определенные действия или бездействие должностного лица. «Юридическая логика простая: важно даже не сколько стоит подарок, а зачем он был передан и существует ли какая-либо зависимость между дарителем и получателем», – отметил Пивоваров. Особенно строго такие ситуации рассматриваются при наличии деловой переписки или иных свидетельств возможной выгоды.

    В коммерческом секторе закон не устанавливает лимит стоимости подарков, однако каждая компания вправе вводить свои внутренние стандарты: определять лимиты, фиксировать подарки или требовать отчетности сотрудников. Передача дорогих подарков – алкоголя, гаджетов, путевок – может рассматриваться как коммерческий подкуп, особенно если подарок сопровождается выгодными контрактами или решениями по закупкам.

    Адвокат советует избегать излишней личной ориентации подарков и выбирать символические презенты вроде сувениров, канцелярских принадлежностей или корпоративной продукции. Если возникают сомнения, лучше ограничиться официальным поздравлением, которое даже можно опубликовать на сайте компании.

    Нарушение антикоррупционных запретов может привести для получателя к служебной проверке, увольнению «в связи с утратой доверия», административной или уголовной ответственности. Для дарителя также предусмотрены значительные риски: от штрафа до реального лишения свободы при попытке повлиять на решения должностного лица. Эксперт подчеркивает, что новогодний корпоративный этикет не отменяет требований закона, и если подарок воспринимается как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем – это уже становится правовым риском.

    Ранее россияне назвали приемлемую цену новогоднего подарка для близких: для большинства опрошенных она составляет от 2 до 5 тыс. рублей.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    16 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Системы ПВО уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    О новом случае уничтожения беспилотника, который был замечен в воздушном пространстве около Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По его словам, специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий инцидента и обеспечивают безопасность на месте падения обломков.

    Всего после полуночи, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито четыре беспилотника, летевших на столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ликвидировали 28 беспилотников самолетного типа над Брянской, Ленинградской, Московской, Калужской и Смоленской областями за четыре часа.

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 83 украинских беспилотника самолетного типа.

    16 декабря 2025, 06:24 • Новости дня
    Долину отстранили от новогоднего вечера в кафе «Пушкинъ»

    Tекст: Денис Тельманов

    Певица Лариса Долина на фоне скандала с недвижимостью потеряла возможность выступить на новогоднем вечере в «Кафе Пушкинъ». Вместо нее организаторы пригласили Анжелику Варум.

    Специальным гостем новогоднего вечера в «Кафе Пушкинъ» в Москве вместо Ларисы Долиной станет Анжелика Варум, сообщает ТАСС со ссылкой на официальные каналы кафе.

    При этом причины замены звезды представители «Кафе Пушкинъ» объяснять отказались.

    Ранее сообщалось, что глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Ларису Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика».

    Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Певица Лариса Долина после продажи своей квартиры в Хамовниках попросила оставить за собой пианино и стул, сообщила адвокат артистки Светлана Свириденко.

    15 декабря 2025, 10:09 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит 20-й с полуночи беспилотник
    На подлете к Москве сбит 20-й с полуночи беспилотник
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Систему противовоздушной обороны Минобороны задействовали для уничтожения 20-го беспилотника, направлявшегося к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила еще один беспилотник, приближавшийся к Москве, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По словам Собянина, «силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    По опубликованным мэром данным, всего после полуночи 15 декабря было сбито 20 беспилотников, направлявшихся на столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили три беспилотника на подлете к Москве. В ночь на 15 декабря 15 дронов пытались атаковать Москву.

    15 декабря 2025, 21:53 • Новости дня
    Lada Iskra спрогнозировали попадание в топ-10 по объемам продаж в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объем реализации Lada Iskra на второй неделе декабря показал лучший результат с начала продаж, в этот период было продано 668 автомобилей, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    По его словам, в российском топе продаж она поднялась на 11 место. При сохранении спроса модель может войти в топ-10 к концу 2025 года, уточнил Целиков, передает ТАСС. Он добавил, что Lada Iskra почти единственная модель из топ-25, которая показала рост (+10%) на прошедшей неделе.

    «Вазовские дилеры говорят, что спрос на вазовскую новинку есть. И неплохой. Осеннее отставание в продажах было вызвано производственными сложностями при запуске новой модели. Но сейчас основные проблемы решены», – подчеркнул директор «Автостата».

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в стране на собственных сборочных линиях выпускаются автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей, включая седаны, кроссоверы и гибриды.

    В сентябре «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» начали совместный выпуск автомобилей Lada Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Автоваз» показал Lada Azimut на фестивале в Москве.

    16 декабря 2025, 21:53 • Новости дня
    Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники
    Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запуск фейерверков во дворах многоквартирных домов может обернуться штрафом, рассказал юрист Иван Соловьев.

    «Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведенной площадке, чтобы заряды не попадали в окна и на балконы», – сообщил он в беседе с «Аргументами и Фактами». Также важно соблюдать режим тишины, который устанавливают законы каждого региона, отметил Соловьев.

    В Москве шуметь запрещают с 23.00 до 07.00, за нарушение гражданам грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей, для юрлиц – от 40 до 80 тыс. рублей. В Петербурге режим тишины действует с 22.00 до 08.00, и штрафы выше: до 5 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

    Соловьев напомнил, что для новогодней ночи обычно делают исключения: запуск фейерверков и шум допустим до определенного времени, которое отличается по регионам. В некоторых субъектах ограничения до трех часов ночи, в других – до пяти утра. Перед праздниками юрист рекомендует уточнить местные правила.

    Эксперт также подчеркнул важность соблюдения пожарной безопасности при использовании пиротехники. По его словам, если фейерверк приведет к нарушению противопожарных норм, для физических лиц возможны штрафы до 15-20 тыс. рублей. Поэтому запуск фейерверков требует особой осторожности.

    Ранее адвокат Антон Пивоваров напомнил о максимальной стоимости новогодних подарков для госслужащих.

    15 декабря 2025, 11:24 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевшие на Москву 21 БПЛА

    Собянин: Силы ПВО сбили летевшие на Москву 21 БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Cредствами ПВО на подлете к Москве был уничтожен 21-й летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Об уничтожении одного вражеского беспилотника, летевшего на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере Max.

    По его словам, на месте падения обломков дрона сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Минобороны задействовало систему противовоздушной обороны для уничтожения 20-го беспилотника, который направлялся к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    15 декабря 2025, 23:20 • Новости дня
    Пентагон предупредил Санта-Клауса об истребителях в небе

    Пентагон сообщил о слежке за Сантой с помощью радаров и истребителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство объявило о задействовании радаров и истребителей для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    Для слежки за Санта-Клаусом будут использоваться 49 радаров «Северной системы предупреждения» на Аляске и в Канаде, передает РИА «Новости». Как только системы зафиксируют вылет саней, командование будет следить за ними по инфракрасным сенсорам со спутников, отслеживая тепловой след от носа оленя Рудольфа, похожий на след от ракет.

    Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) будет использовать четыре вида истребителей: американские F-15, F-16, F-22 и канадские CF-18.

    «NORAD защищает небо над Северной Америкой в течение всего года, поэтому логично, что командование особенно оснащено для этой миссии», – говорится в сообщении Пентагона.

    Некоторым пилотам предстоит лично встретить Санту, чтобы сопроводить его сани над побережьем Ньюфаундленда. Эта традиция зародилась в 1955 году из-за опечатки в рекламе, где был указан телефонный номер континентального командования ПВО вместо номера для звонков Санта-Клаусу.

    Со временем операция стала отлаженным механизмом, а к слежке подключили подлодки, наземные средства и спутники. Известно, что сани волшебника длиной в 75 сахарных палочек и весом 75 тыс. желейных конфет несут девять оленей со скоростью выше звездного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неонацист из Грузии признал вину в вербовке людей для совершения нападений и заговоре с целью отравления детей при помощи человека в костюме Санта-Клауса.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что Санта-Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями.

    14 декабря 2025, 06:18 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил о том, что силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к Москве.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр.

    Напомним, в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером субботы сбили восемь украинских БПЛА за пять часов над Россией. При этом за последние часы суток силы ПВО ликвидировали 94 дрона ВСУ.


    15 декабря 2025, 05:25 • Новости дня
    Биохакер и нутрициолог Обухов подсказал, чем заменить сладости в детских подарках

    Нутрициолог Обухов подсказал, чем заменить сладости в детских подарках

    Биохакер и нутрициолог Обухов подсказал, чем заменить сладости в детских подарках
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество сладостей в детских новогодних подарках полезнее будет заменить белковыми батончиками или диетическими снеками, рекомендует эксперт в области биохакинга и нутрициологии, автор обучающих курсов по биохимии микроэлементов Максим Обухов.

    Проблема детских новогодних подарках заключается не столько в конфетах, сколько в их чрезмерном употреблении и низкой физической активности у детей, отметил Обухов в эфире радио Sputnik.

    Он напомнил, что сахара должны использоваться мышцами с энергетической нуждой, иначе избыток перерабатывается в жир и стимулирует развитие инсулинорезистентности.

    В составе популярных сладостей практически отсутствуют микро- и макроэлементы, клетчатка, зато много сахара и низкокачественных жиров.

    Нутрициолог указал на распространенный дефицит белка в рационе детей, тогда как для них суточная потребность в белке выше, чем у взрослых.

    Обухов советует вместо привычных сладких батончиков выбирать протеиновые, которые продаются в магазинах спортивного или диетического питания.

    Они содержат порядка 15-30 г белка на порцию, а также клетчатку, нормализующую работу желудочно-кишечного тракта. Также альтернативой являются фруктово-ореховые батончики и фруктовые чипсы, которые визуально не отличаются от обычных шоколадок, но приносят ребенку витамины и минералы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-детский эндокринолог Российской детской клинической больницы Минздрава Изабелла Спехова заявила, что около 6% детей и подростков в России в возрасте от четырех до 19 лет имеют диагноз «ожирение».

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россиянам необходимо научиться грамотно выстраивать свой рацион. Кроме того, он сообщал о пятикратном превышении норм потребления сахара в России.

    16 декабря 2025, 01:09 • Новости дня
    На юге Москвы потушили пожар в ангаре на площади 500 кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    В ангаре на юге Москвы удалось ликвидировать пожар, распространившийся на площади 500 кв. м.

    Московские пожарные ликвидировали пожар, вспыхнувший в ангаре на юге Москвы на площади 500 кв. метров на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

    «Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

    Спасатели уточнили, что горевший ангар расположен на улице Кирпичные Выемки.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Тучково произошел пожар в ресторане. Площадь возгорания достигла 600 кв. м.

    В двухэтажном административном здании ювелирной мастерской в поселке Красное-на-Волге в Костромской области локализовали пожар на площади 1200 кв. м.

    Жителей дома на севере Москвы эвакуировали из-за возгорания электрокабеля.

    16 декабря 2025, 02:26 • Новости дня
    Синоптики предсказали потепление в Москве

    Гидрометцентр предсказал потепление в Москве во вторник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе к полудню вторника ожидается потепление до плюс двух градусов по шкале Цельсия, сообщили в Гидрометцентре.

    Потепление начнётся в 3.00 мск, к 6 утра столбик термометра поднимется до минус двух градусов, передает ТАСС.

    К полудню воздух прогреется до плюсовых значений и достигнет плюс двух градусов.

    На фоне облачной погоды синоптики не исключают осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололед и обледенение проводов и деревьев.

    «Количество осадков прогнозируется в Москве на уровне 2-4 мм, а прирост снега – до 1 см», – отметили в Гидрометцентре.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила, что снежный покров в Московском регионе не сохранится до Нового года.

    Ночь на 14 декабря стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве,

    16 декабря 2025, 04:34 • Новости дня
    Каждый девятый россиянин решил не дарить подарки на Новый год

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследование показало, что каждый девятый житель России не планирует дарить подарки на Новый год.

    Несмотря на то, что подавляющее большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, каждый десятый житель страны не собираются никому дарить подарки. Об этом говорится в исследовании компаний SuperJob и Madame Coco, сообщает РИА «Новости».

    При этом 72% опрошенных планируют подарить новогодние подарки своим родственникам, 4 из 10 поздравят любимых, 3 из 10 – друзей.

    Каждый шестой житель России собирается сделать подарок самому себе, а каждый восьмой – коллегам по работе.

    В опросе участвовало 3 тыс. респондентов. Количество выбираемых вариантов не ограничивалось.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила, что в преддверии Нового года в России традиционно увеличивается обмен подарками между коллегами, партнерами и контрагентами, однако вместе с этим растут и юридические риски.

    Наибольший спрос в качестве новогодних подарков приходится на бытовую технику и мебель, мужчины чаще планируют капитальный ремонт.

    При этом для большинства опрошенных приемлемая цена новогоднего подарка находится в пределах от 2 до 5 тыс. рублей.


    15 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять летевших к Москве дронов ВСУ за час

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с 4.00 до 5.00 на подступах к Москве силами ПВО были уничтожены еще десять дронов.

    «ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале в 4.42.

    Еще один беспилотник нейтрализован в 4.47, три дрона сбиты в 4.50 и еще три уничтожены в 4.58.

    Напомним, через полчаса после полуночи столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве украинского дрона, затем о еще одном БПЛА. Всего с полуночи нейтрализовано десять дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России. При этом с 20.00 до 23.00 воскресенья Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны.

