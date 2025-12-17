В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Назван самый короткий день в 2025 году
Московский планетарий назвал 21 декабря самым коротким днем в 2025 году
Самый короткий день в наступающем году ожидается 21 декабря, на широте Москвы он составит 6 часов 59 минут, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня – минимальна», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Указывается, что в начале декабря продолжительность дня составляла 7 часов 27 минут, 21 декабря она снизится до 6 часов 59 минут, а к концу месяца увеличится до 7 часов 05 минут.
Наступление зимнего солнцестояния, когда Солнце будет находиться на самой низкой высоте над горизонтом, произойдет 21 декабря в 18.03 мск. С этого момента длина светового дня начнет постепенно увеличиваться. К Новому году продолжительность дня в Москве станет длиннее приблизительно на семь с половиной минут.
Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказала о приметах погоды в декабре 2025.