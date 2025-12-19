  • Новость часаПутин назвал российскую армию самой боеспособной в мире
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 декабря 2025, 16:25 • Новости дня

    Лавров выразил признательность Египту за позицию по Украине

    Дипломатия Победы

    Российский МИД отметил сбалансированную позицию Египта по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о благодарности Египту за объективный подход к вопросу Украины и анонсировал развитие сотрудничества в туризме.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с Бадром Абдель Аты заявил о признательности египетским коллегам за объективную и сбалансированную позицию страны по ситуации на Украине и вокруг нее, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие диалога на высоком уровне с Египтом.

    По словам Лаврова, Москва и Каир сейчас готовят расширение прямого авиационного сообщения между Россией и египетскими курортами, чтобы увеличить туристический поток.

    Министр также сообщил, что пригласил египетского министра Бадра Абдель Аты с ответным визитом в Россию. Глава российского МИД подчеркнул заинтересованность в регулярной поддержке диалога между двумя странами и выразил удовлетворение итогами прошедших переговоров с египетской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что конференция форума станет первым мероприятием подобного уровня.

    До этого глава МИД России анонсировал открытие в Москве посольств Того и Ботсваны.

    18 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»

    Волочкова призналась в потере квартиры из-за мошенников в Петербурге

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как ее семья пострадала от действий мошенников и лишилась жилья.

    Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поделилась с «Московским комсомольцем» воспоминаниями о собственном столкновении с квартирными мошенниками. Она рассказала, что ее родители лишились жилья, решив обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную в центре Петербурга через знакомую маклершу. Балерина уточнила: после передачи денег та заявила, что ее ограбили, и у семьи не осталось ни квартиры, ни средств.

    Волочкова отметила, что ситуация казалась явно мошеннической, поскольку нападавших так и не нашли. В результате семья была вынуждена переехать в коммунальную квартиру. «Мы остались на улице и вынуждены были жить в коммуналке всей семьей», – поделилась Анастасия.

    Артистка добавила, что нынешние телефонные звонки мошенников по сравнению с этой историей кажутся ей незначительными. Волочкова описала тяжелые условия жизни в тот период, когда находилась на последнем курсе Академии русского балета.

    Балерина подчеркнула, что продолжала репетировать и выступать, несмотря на семейные трудности и жизнь впятером в одной комнате с домашними животными и больной бабушкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд пришел к выводу, что Лариса Долина осознавала суть сделки и должна нести ответственность за продажу квартиры.

    Всего с начала года после звонков мошенников в России было продано 157 квартир. Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как артистка вернула через суд проданную квартиру, заявив о действиях мошенников.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    19 декабря 2025, 12:07 • Видео
    Итоги года с Владимиром Путиным

    19 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал, что под словами «подсвинки» не имел в виду кого-то конкретного в Европе.

    «Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

    Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

    Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.

    19 декабря 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России

    Политолог Ткаченко назвал личное поражение фон дер Ляйен итогом ключевого саммита ЕС

    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    План ЕК по использованию российских активов для финансирования Украины изначально был авантюрой, связанной с амбициями Урсулы фон дер Ляйен. Предварительные итоги саммита ЕС – ее личное поражение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал провал плана ЕК по экспроприации активов России и решение ЕС выделить Украине 90 млрд евро в долг под гарантии общего бюджета ЕС.

    «Предварительные итоги саммита ЕС – личное поражение Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится, Акела промахнулся. Теперь еврочиновницу можно считать «сбитым летчиком», – иронично отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению собеседника, причин провала плана главы Еврокомиссии по использованию российских активов для финансирования Украины несколько: во-первых, позиция Банка России, который подал иск в Арбитражный суд против Euroclear; во-вторых, давление на Евросоюз со стороны США.

    Но самое главное – экспроприация средств противозаконна, о чем открыто говорит целый ряд стран-членов объединения. «Чтобы присвоить активы, европейцам необходимо пересмотреть, в частности Лиссабонский договор и создавать новую правую базу, этого сделано не было», – напомнил эксперт. Он назвал план ЕК «авантюрой», связанной с амбициями лично фон дер Ляйен и брюссельской бюрократии.

    По прогнозам аналитика, евробюрократы «поругают» Бельгию, которая выступала в авангарде противников кражи российских активов. «Еврокомиссия также хотела бы ущемить суверенитет страны в максимально возможном объеме», – указал спикер. Что касается соглашения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, то оно знаменует начало крушения европейских финансов, продолжил Ткаченко.

    «Кто будет выпускать облигации? Чем их гарантировать? Во сколько заимствования обойдутся Евросоюзу? – рассуждает собеседник. – Я не удивлюсь, если все закончится тем, что через какое-то время, скажем, Совет министров Европейского союза примет решение, что обещание неисполнимо».

    «Заимствования под гарантии бюджета ЕС – это то, чего Еврокомиссии очень хотелось избежать. Недовольные избиратели, каковых немало, получают новый повод ворчать – в конечном итоге на Украину пойдут их деньги. Это используют антисистемные силы. Ну и поскольку заимствование и выделение пойдут траншами, на каком из них наступит политический сбой с восклицанием «доколе!», остается только гадать», – добавил, в свою очередь, политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, Россия, вероятнее всего, «никогда не увидит свои активы». «Иллюзий питать не надо. Но противнику они не пошли, а в дальнейшем могут быть использованы в гипотетическом размене чего-то на что-то. Исход, в целом, благоприятный», – считает аналитик.

    Напомним, лидеры стран Евросоюза в первый день саммита Евросовета в Брюсселе не смогли прийти к решению о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Итоговое коммюнике после 16 часов обсуждений вообще не упоминает эту тему, начинаясь сразу со второй главы, посвященной палестино-израильскому конфликту.

    Вместе с тем, Евросовет согласовал беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе облигаций ЕС, выпущенных на рынках капитала и обеспеченных бюджетом Евросоюза. Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    В окончательном соглашении о займе будет указано, что Украина вернет деньги только в случае получения репараций от России. До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС сохраняет за собой право использовать эти средства для погашения кредита. Разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства 16 из 27 стран ЕС, где проживает более 55% населения Евросоюза, пишет Bloomberg.

    «Наша поддержка Украины гарантирована», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был менее оптимистичен. «Конечно, некоторым не понравилось это решение. Но политика – это не эмоциональная работа. Рациональность возобладала», – сказал он.

    Де Вевер уже второй раз добивается отклонения идеи «репарационного кредита» Киеву под российские активы. На предыдущем саммите в октябре он сорвал аналогичную инициативу, пишет Politico. Для Брюсселя ставки в этой ситуации крайне высоки. Основная часть обсуждаемых средств находится в депозитарии бельгийской компании Euroclear.

    Де Вевер настаивает, чтобы в обмен на поддержку плана страны объединения дали финансовые гарантии для защиты бельгийской стороны на случай ответных решений Москвы. Однако европейские лидеры так и не смогли пообещать Брюсселю сколько-нибудь весомые инструменты поддержки. В целом, против «репарационного кредита» за счет российских средств выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Болгария.

    Также в ходе саммита отдельная группа стран во главе с Бельгией и Италией тайно планировала возродить свой предпочтительный план «Б»: помочь Украине за счет совместного долга ЕС. «Это оказалось наиболее реалистичным и практичным решением», – пояснил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), назвал итоги первого дня саммита «смертельным ударом» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Мерца.

    «Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, и потерпели неудачу. «Альтернативы нет», говорили они. Видимо, есть. Весь мир только что увидел, как вы провалились в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», – отметил он.

    По его словам, отмена идеи ЕС о незаконном использовании российских международных резервов для финансирования Украины станет «большой победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear».

    Издание Euroactiv отметило, что первый день саммита «завершился нереализованными амбициями, публичным проигрышем» и «унизительным политическим поражением» фон дер Ляйен и Мерца. «Произошедшее выявило пределы политического влияния главы ЕК и риски чрезмерного продвижения юридически ненадежной и политически спорной идеи», – указывается в статье.

    Издание Financial Times также считает саммит ударом по фон дер Ляйен и Мерцу. «Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», – приводит газета слова одного из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

    Тем не менее, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. «Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», – сказал он. Участники будут вынуждены продолжить саммит в пятницу.

    Известно, что Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать находящиеся в Германии активы Банка России для поддержки Украины.

    Отметим, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА «Новости».

    В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей. В заявлении отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    18 декабря 2025, 18:05 • Новости дня
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где для него уже подготовили первые позиции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и начинает боевое дежурство, передает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об этом во время своего выступления перед народом и парламентом на VII Всебелорусском народном собрании.

    Лукашенко заявил: «"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство». Он отметил, что для российского комплекса уже были оборудованы первые позиции в Белоруссии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года. Размещение «Орешника» в Белоруссии позволит обеспечить защиту западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

    19 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Мирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком

    Tекст: Катерина Туманова

    Число российских детей, погибших в результате атак ВСУ с февраля 2022 года, достигло по меньшей мере 238, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев»  пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», – сказал дипломат ТАСС.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

    В ночь на пятницу, 19 лекабря, в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева.

    19 декабря 2025, 13:33 • Новости дня
    ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.

    Регулятор отмечает, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

    «Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились», – говорится в сообщении на сайте ЦБ. При этом, по оценке экспертов ЦБ, инфляционные ожидания за последние месяцы несколько повысились.

    Также отмечается, что кредитная активность остается высокой.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год, чтобы стабилизировать цены.

    19 декабря 2025, 05:55 • Новости дня
    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины на 90 млрд евро из собственных средств

    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил в соцсети о договоренности стран-участниц ЕС выделить Украину финансовую помощь в 90 млрд евро на ближайшие два года.

    «Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», – написал он в соцети Х.

    На пресс-конференции Кошта добавил, что принятые ранее 19 пакетов антироссийский санкций продлен до 31 июля 2026 года и в дальнейшем будут продлеваться каждые полгода, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни один лидер ЕС не покинет саммит до принятия решения по поддержке Украины.

    Премьер Польши Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29. Он же сообщил о достижении «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    19 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.

    «Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.


    18 декабря 2025, 20:11 • Новости дня
    В России стало меньше трудоголиков

    Число россиян с рабочей неделей более 51 часа достигло минимума с 2016 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В третьем квартале 2025 года число перерабатывающих россиян уменьшилось на 13% по сравнению с прошлым годом, сократившись до 2,48 млн человек.

    Количество россиян, работающих сверх установленной нормы, в третьем квартале 2025 года снизилось до 2,48 млн. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

    Исследование охватило жителей всех регионов России старше 15 лет. Итоги опроса были экстраполированы на всю численность взрослого населения страны.

    Особое внимание уделили тем, кто работает более 51 часа в неделю. Их число составило 546 тыс., что стало самым низким среднеквартальным показателем с 2016 года, когда стала применяться действующая система обследования. Напомним, в Трудовом кодексе максимальная продолжительность рабочей недели не превышает 40 часов.

    Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин признался, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки. Путин также уточнил, что мало спит и не советует брать с него пример.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что рабочий день российского лидера заканчивается далеко за полночь, а рано утром он уже на связи.

    19 декабря 2025, 15:26 • Новости дня
    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что блокада Калининградской области приведет к крайне опасной эскалации конфликта.

    «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Путин отметил, что российские войска регулярно наносят удары в ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру России. По его словам, сила, мощь и точность этих ударов несопоставимы с действиями, которые предпринимает Киев.

    Президент подчеркнул, что любые удары по гражданской инфраструктуре, не связанным с военными действиями людям, заслуживают самого острого осуждения. Путин пообещал, что ответ России на подобные атаки будет всегда.

    Путин также прокомментировал причины атак на российские танкеры, рассказав, что одна из утилитарных целей этих ударов – повышение страховых взносов на перевозки морским транспортом.

    Ранее в порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ.

    Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    19 декабря 2025, 13:19 • Новости дня
    Путин извинился перед вдовой военного за нерасторопность соцслужб
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    «Хочу извиниться за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопрос выплат от Минобороны. Простите нас, пожалуйста», – сказал президент на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Путин отметил, что статс-секретарь и замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала ему о трудностях во взаимодействии между военным ведомством и соцблоком правительства, а также об избытке бюрократии, из-за которой затягивается принятие решений и теряются документы.

    «И она мне говорила о том, что, к сожалению, до сих пор не удается наладить нормального взаимодействия между Минобороны и социальным блоком правительства. Там много вопросов, связанных с избыточной бюрократией. Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений и так далее», – рассказал Путин.

    Президент заверил, что берет ситуацию под личный контроль, и пообещал ускорить процессы: по его словам, необходимо «делать все быстрее и расторопнее, чтобы люди не испытывали дополнительных сложностей».

    В ходе беседы Путин также отдельно остановился на проблеме поиска пропавших без вести на Украине, назвав ее острой и чувствительной. «Есть проблема, о которой говорят, и эта проблема ясно видна из этих вопросов, которые поступают по разным каналам, – вот Дмитрий Сергеевич (Песков, пресс-секретарь президента) дал мне такую большую папку этих вопросов и запросов, я их посмотрел – это поиск пропавших без вести [бойцов СВО]. Это острый вопрос очень», – сказал президент.

    Он сообщил, что Минобороны России уже предприняло шаги для улучшения ситуации, в том числе создало координирующий центр, профильные отделы в группировках и отдельный реестр по поиску таких лиц.

    По словам Путина, количество пропавших без вести заметно сократилось – примерно на 50% по сравнению с началом года. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении должна продолжаться и совершенствоваться, чтобы полностью минимизировать потери среди военнослужащих.

    Ранее Путин заявил, что бойцам СВО можно доверить страну.

    Также глава государства заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    19 декабря 2025, 06:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Как заявила на пресс-конференции после саммита ЕС глава Еврокомиссии Урлуса фон дер Ляйен, теперь разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС.

    «Раньше активы России в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно решением квалифицированного большинства стран ЕС», – приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

    Напомним, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей. Суд назначил предварительные слушания по этому делу на 16 января.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по искам, связанным с блокировкой российских активов в Бельгии. Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия активов в ЕС. Грушко заявил о способности России компенсировать убытки за махинации ЕС.

    18 декабря 2025, 19:03 • Новости дня
    Депутат Милонов сравнил российских участников «Тайного Санты» с обезьянами

    Депутат Милонов раскритиковал и осудил последователей традиции «Тайного Санты»

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике традицию «Тайного Санты», считая ее подражанием Западу, и предложил писать письма Деду Морозу.

    Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал популярную новогоднюю традицию «Тайный Санта», сравнив ее участников с обезьянами и призвав полностью отказаться от нее, передает «Говорит Москва». Парламентарий считает, что эта практика копирует западные нарративы и становится особенно распространенной среди тех, кто недавно переехал в крупные города.

    Милонов подчеркнул, что лично он и его дети не участвуют в подобных акциях, отдавая предпочтение традиции писать письма Деду Морозу. По словам депутата, поддержка западных новогодних традиций вроде «Тайного Санты» – это прямое заимствование чуждой культуры, продвигаемой в основном с помощью запрещенных соцсетей.

    Депутат напомнил, что Дед Мороз – персонаж из произведений известных русских авторов, в отличие от Санты, который, по мнению Милонова, навязывается через западные фильмы и сериалы с «гендерно-нейтральными персонажами» на Netflix. По его словам, для сохранения культурной идентичности россияне должны поддерживать отечественные традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры.

    Глава государства также подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    19 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

