Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины
В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на 25 октября ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим его работу объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за минувшие сутки уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотников.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 281 беспилотник, перечислили в оборонном ведомстве.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 459 беспилотников, 633 ЗРК, 25 664 танка и другие бронемашины, 1 607 боевых машин РСЗО, 30 783 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 815 единиц спецтехники, подытожили в Минобороны.
Напомним, ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.
Кроме того, сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.