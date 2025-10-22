Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на среду ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне сообщалось, что ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру. До этого ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.
За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине.