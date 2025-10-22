ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины

Tекст: Мария Иванова

В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне сообщалось, что ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру. До этого ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине.