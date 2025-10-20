Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Кроме того, удары наносились по местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 129 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 91 329 беспилотников, 633 ЗРК, 25 586 танков и других бронемашин, 1604 боевые машины РСЗО, 30 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 418 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, за прошлую неделю ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине. В частности, они нанесли удар по газовой энергетике Украины.
