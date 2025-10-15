  • Новость часаРоссия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России
    В Госдуме поддержали эмоциональное увольнение самарского чиновника за «просто камень»
    Политолог: Рассуждая о «развале» БРИКС, Трамп все перепутал
    Россия передала Конгрессу США секретные документы об убийстве Кеннеди
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    На границе Афганистана и Пакистана возобновились тяжелые бои
    Китай поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    2 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 12:36 • Новости дня

    ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

    Кроме того, удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 281 беспилотник, 632 ЗРК, 25 518 танков и других бронемашин, 1,6 тыс. боевых машин РСЗО, 30 478 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 011 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    14 октября 2025, 22:00 • Новости дня
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время зачистки здания в Новогригоровке военнослужащий с позывным «Мио» проявил исключительное мужество, вступив в бой с пятью боевиками ВСУ и одержав победу, рассказал командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Тиктак».

    «Таких людей немного. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно – задача выполнена на пять с плюсом», – отметил комроты «Тиктак» в беседе с телеканалом «Звезда».

    Военнослужащий «Мио» отличился во время боев за Новогригоровку в Запорожской области, проявив решительность и самообладание в критический момент боя, несмотря на серьезный риск.

    «Мио» метнул гранату в здание, уничтожив двоих, а затем повторно атаковал бегущих троих боевиков, ликвидировав всю группу.

    Сейчас военнослужащий «Мио» выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России.

    После освобождения Нововасилевского бойцы группировки «Восток» продолжили наступление. Они вошли в Новогригоровку, расположенную примерно в трех км. Среди трофеев 60-й бригады оказались автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны.

    Штурмовые группы заходили в поселок малыми подразделениями по два бойца, постепенно занимая укрытия. Для маскировки от обнаружения с воздуха применялись маскировочные плащи и антидроновые одеяла.

    По словам участников операции, противник прикрывался мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов. В рядах противника были и иностранные наемники, один из которых пытался сдаться, но был ликвидирован собственным FPV-дроном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия сделала важный шаг к освобождению всей Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что город Запорожье будет освобожден российскими войсками так же, как и во времена Великой Отечественной войны.

    Комментарии (4)
    14 октября 2025, 16:07 • Новости дня
    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

    Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Труханова гражданства Украины

    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.

    Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона в эфире со ссылкой на источники в администрации Зеленского, передает ТАСС.

    «Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова – городского главу Одессы. Соответствующие указы подписаны», – заявила ведущая.

    Лишение гражданства автоматически лишает Труханова права занимать пост главы города.

    Ранее Труханов сообщил о возможном лишении его гражданства Украины из-за якобы наличия российского. Он опроверг слухи о наличии у него паспорта России.

    Менее чем за сутки петиция с требованием лишить Труханова гражданства Украины собрала 25 тыс. подписей.

    В июле Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп, вероятно, передаст Украине ракеты «Томагавк» после встречи с Владимиром Зеленским. Европа и американский истеблишмент смогли оказать давление на главу Белого дома и добиться возвращения к политике предыдущей администрации Джо Байдена, сообщил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США презентовали новую мобильную пусковую установку для этих ракет.

    «Все, что делал Дональд Трамп на украинском и европейском направлениях в последние месяцы, противоречит сути его предвыборной программы 2024 года и идеям движения Make America Great Again (MAGA). Евроатлантисты по обе стороны океана с помощью скрытого давления, лести и обмана заставили его вернуться к байденовским установкам. Кроме того, в Конгрессе сторонники нынешнего главы Белого дома сейчас в меньшинстве», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В США группы сторонников евроатлантического лобби изменились не в пользу Трампа. К тому же в «головном офисе коллективного Запада» обострилась внутренняя борьба из-за очевидной ограниченности ресурсов и политики ФРС», – продолжил собеседник.

    «В условиях политической нестабильности президент лишился поддержки части истеблишмента, которая ранее лишь имитировала лояльность MAGA. Губернаторы ряда штатов также демонстрируют неподчинение Трампу, что раскалывает лагерь его сторонников. Следует отдать должное и лидерам ЕС – они проделали огромную работу, навязав главе Белого дома свою повестку», – детализировал аналитик.

    Спикер напомнил, что идея угрозы с использованием «Томагавков» была предложена влиятельным Китом Келлогом, спецпосланником США по России и Украине. «Как следствие, считаю, что Вашингтон начнет передавать Киеву дальнобойные ракеты, а возможно, и истребители F-16. Это произойдет после встречи Трампа с Зеленским, хотя совпадение будет скорее хронологическим, чем причинно-следственным», – спрогнозировал эксперт.

    «Кроме того, в сенатском комитете по ассигнованиям находится проект республиканки Лизы Меркауски и демократки Джинн Шейхин о помощи Украине на 55 млрд долларов, и его как минимум вынесут на обсуждение, когда законодатели приступят к работе над федеральным бюджетом», – отметил политолог.

    «В итоге выяснилось, что у Трампа нет ни контрстратегии, ни конкретного плана действий против либералов, евроатлантистов, «глубинного государства» – называйте как угодно. В результате это, среди прочего, может привести к эскалации украинского кризиса из-за поставок тактического вооружения в зону конфликта», – резюмировал он.

    Ранее на выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh впервые показала наземную мобильную установку, оснащенную четырьмя ракетами «Томагавк». В экспертной среде полагают, что презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить на Украину.

    Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Примечательно, что на ближайшую пятницу запланирован визит Зеленского в Белый дом, где он намерен обсудить с американским лидером укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие «дальнобойного потенциала» «для оказания давления на Россию ради мира».

    Комментарии (24)
    15 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем поделился с журналистами надеждой на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Я хотел бы, чтобы он это сделал, ну, я имею в виду, у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну», – сказал Трамп в ходе видеотрансляции.

    Он отметил, что в пятницу к нему приедет глава киевского режима Владимир Зеленский и будет спрашивать про ракеты Tomohawk, которых у США много. Трамп снова указал на «неадекватных демократов», которые злы и кровожадны и легко бы забросали Зеленского ракетами, но Трамп не такой, он сторонник мира.

    «Так что все может провалиться. Любой план. Никогда не знаешь. Вот почему я говорю, что Путин должен что-то сделать с этой войной, пока все не обернулось для него очень плохо. А ведь может. Этот план может провалиться», – добавил президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп посетовал в сентябре на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    В октябре Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова пожаловался на разочарование в российском коллеге.

    Комментарии (11)
    14 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста

    Политолог Скачко: Одесса стала символом идеологической борьбы со всем русским

    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Геннадий Труханов некогда был видной фигурой в украинском руководстве, однако в последнее время он все больше увязал в националистических кругах, пытаясь, видимо, спасти свое положение. Однако борьба Киева со всем, что хоть как-то связано с Россией, оказалась бескомпромиссной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова гражданства Украины.

    «На Украине давно идет процесс избавления от всего русского. Начался он, конечно же, не в 2022-м, но после старта спецоперации ситуация лишь усугубилась. Банковую перестали устраивать даже самые малые компромиссные меры: она встала на рельсы тотальной и всеобъемлющей трансформации страны», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «И Одесса на этом фоне приобрела колоссальное идеологическое значение. Этот, по своей сути и природе, русский город стали насильно перекраивать, а борьба с мэром Геннадием Трухановым превратилась в вопрос времени. Офис Зеленского не столько хочет разобраться с этой фигурой, сколько подчеркнуть собственную власть над городом», – пояснил он.

    «Хотя и сам Труханов, конечно, не был удобен для властей Украины. Еще с самого начала его руководства ходили слухи о том, что он якобы пытается усидеть на двух стульях, устоять между Киевом и Москвой. Вместе с главой Харькова Геннадием Кернесом они представляли собой «партию двух Ген», нередко вставляя палки в колеса Петру Порошенко (признан экстремистом) и Владимиру Зеленскому», – акцентирует собеседник.

    «Но после смерти Кернеса Труханов остался один, из-за чего ему пришлось подстраиваться под националистическую конъюнктуру. Он пытался максимально продемонстрировать свою «украинскость», активно заигрывал с бандеровцами и жонглировал абсолютно бредовыми антироссийскими заявлениями», – продолжает эксперт.

    «Но этого оказалось мало. И вот теперь у него якобы нашли гражданство РФ, что на нынешней Украине означает не просто отставку, а фактический приговор к полному вычеркиванию из социальной жизни. Скорее всего, на его место придет «правильный» националист, который не будет перечить Зеленскому», – говорит он.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Данное решение автоматически лишает его занимаемой ранее должности. Причиной для подобных мер стало наличие у главы города российского паспорта, что, впрочем, он сам активно отрицает.

    Как отметил Труханов, он намерен оспаривать действия Зеленского в суде. Если же вопрос не удастся решить в пределах правового поля Украины, то экс-мэр Одессы собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Он также напомнил, что его руководство городом продлилось 12 лет, и за все это время он успешно проходил все необходимые для чиновников проверки.

    С призывом лишить Труханова гражданства к Зеленскому якобы обратилась общественность. В понедельник на одном из правительственных сайтов Украины появилась соответствующая петиция, которая собрала более 25 тыс. подписей. В документе, в частности, содержался призыв с проверкой главы Одессы на наличие паспорта РФ.

    Примечательно, что во вторник Владимир Зеленский также поручил рассмотреть вопрос о создании одесской городской военной администрации, напоминает РБК. При этом проблемы Труханова начались задолго до лишения гражданства. Еще в 2023 году его арестовали по подозрению в растрате более 92 млн гривен (194 млн рублей) при покупке административного здания завода «Краян». Однако наказания ему удалось избежать.

    Несмотря на то, что сам Труханов наличие российского паспорта всегда отрицал, еще в сентябре 2017 года Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о предоставлении гражданства РФ политику является незаконным. При этом экс-мэр Одессы получал российский паспорт несколько раз.

    Первый документ был выдан ему еще в 2002 году в Дагестане (до 1992 года капитан Труханов служил в российской армии в Северо-Кавказском военном округе, соответственно, там имеются документы, подтверждающие его проживание в РФ на момент распада СССР), второй – в 2003-м в Сергиевом Посаде. Видимо, там же он получал загранпаспорт. В 2011-м он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

    Комментарии (2)
    15 октября 2025, 12:19 • Новости дня
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»

    Захарова обвинила Киев в планировании терактов с ракетами «Томагавк»

    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

    По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

    Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Мирошник: «Азов» строит на Украине «гитлерюгенд»
    Мирошник: «Азов» строит на Украине «гитлерюгенд»
    @ Adri Salido/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нацбатальон «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) собирает вокруг себя учеников украинских школ, создавая там подобие «гитлерюгенда», сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Азов» уже вовсю окучивает украинские школы и формирует там «гитлерюгенд». И действительно, зачем детям литература или математика, им нужно собирать на уроках труда дроны и учиться подрывному делу», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что будущее этих детей – стать «пушечным мясом» для европейских «партнеров».

    Напомним, летом в Краматорске уничтожили медиапредставителя «Азова» и рекламное лицо боевиков Ивана Смаглюка.

    Участник спецоперации Евгений Рассказов сообщал, что у боевиков «Азова» наблюдается паника.

    Комментарии (11)
    14 октября 2025, 18:59 • Новости дня
    Царев: Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и боится
    Царев: Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и боится
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев прокомментировал решение Владимира Зеленского лишить его украинского гражданства.

    «Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и продолжает со мной бороться. Это хорошо, значит боится», – написал Царев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что президент, по его мнению, разрушивший Украину, теперь лишает его гражданства страны, которой, как считает политик, уже не существует.

    Царев в беседе с РИА «Новости» назвал указ абсурдным, подчеркнув, что «уже нет той Украины, которую мы знали и помним», а решение принимает нелегитимный президент. По его словам, Зеленский продолжает бороться с ним даже после многих лет его отсутствия на Украине.

    Он добавил, что родился в СССР – великой стране, где Россия и Украина были рядом и жили мирно. Царев заявил, что посвятил свою политическую карьеру идее единства Украины с Россией, и выразил уверенность, что Украина вновь станет мирной и будет вместе с Россией.

    Ранее Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы.

    Комментарии (4)
    14 октября 2025, 21:36 • Новости дня
    Кличко порекомендовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплой одеждой

    Мэр Киева Кличко призвал жителей города запасаться продуктами, теплой одеждой и водой

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных трудностях в зимний период и призвал горожан подготовиться к осложнениям, передает РИА «Новости».

    В эфире телеканала «Киев 24» Кличко подчеркнул: «Не могу не сделать акцент, что зима у нас будет непростой... Хотел бы обратиться к каждому киевлянину, что нужно просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Что это означает – иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи на тот случай, если может быть повторение ситуации, которая была на прошлой неделе».

    Мэр отметил, что городские службы продолжают работать над обеспечением необходимых сервисов для населения, чтобы минимизировать возможные риски в холодное время года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного. Правительство страны выпустило соответствующее распоряжение.

    Комментарии (5)
    14 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Песков ответил Макрону, предупредившему Москву о «расплате»

    Песков ответил пригрозившему России «расплатой» Макрону

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с заявление о «воинственном упрямстве» России, которой грозит «расплата», если она не «вернется за стол переговоров», на что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы.

    «Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. <...> Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков добавил, что Москва сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кремль заявлял о ежедневном ухудшении позиций Киева на переговорах. При этом Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 06:15 • Новости дня
    Российские военные взяли под контроль часть Ямполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За минувшие сутки российские военные взяли под контроль ряд домов и ключевое здание поселкового совета в Ямполе ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие за минувшие сутки взяли контроль над частью домов и поселковым советом в Ямполе Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС. Марочко заявил: «За истекшие сутки наши передовые отряды улучшили тактическое положение в районе Торского в ДНР. <…> Непосредственно в самом Ямполе под наш контроль перешло ряд домостроений, в том числе здание поселкового совета».

    Кроме того, военный эксперт сообщил, что северо-западнее Ямполя российские силы взяли под контроль участок леса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о потере контроля ВСУ над Шандриголово в ДНР. Он также заявил о слабости ракет «Фламинго» перед ВПК России. Марочко сообщил о продвижении ВС России у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 14:38 • Новости дня
    Объявлено число уголовных дел о дезертирстве на Украине

    На Украине завели почти 290 тыс. дел о дезертирстве с 2022 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала 2022 года на Украине возбудили почти 290 тыс. уголовных дел по фактам дезертирства и самовольного оставления воинских частей, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны.

    Почти 290 тыс. уголовных дел заведено на Украине с января 2022 года по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда» и данные офиса генпрокурора страны.

    В сообщении отмечается: «С января 2022 года по сентябрь 2025 года зарегистрировано 235646 уголовных производств за самовольное оставление части, 53954 – за дезертирство». Также приводится сравнение с предыдущим периодом: за январь 2022 – сентябрь 2024 годов было заведено около 60 тыс. дел за самовольное оставление части и почти 30 тыс. – за дезертирство.

    Украинский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на теме дезертирства, ранее сообщал, что за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ было зарегистрировано почти 143 тыс. подобных случаев. По его словам, с февраля 2022 года этот показатель уже превысил 265 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые дезертирства сорвали доукомплектование ВСУ в Сумской области. Бойцы рембата ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую. Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Зеленский поручил проверить основания для военной администрации в Одессе
    Зеленский поручил проверить основания для военной администрации в Одессе
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверку целесообразности создания в Одессе военной администрации после рассмотрения соответствующей петиции, набравшей 25 тыс. голосов.

    Владимир Зеленский поручил изучить вопрос о создании в Одессе военной городской администрации, передает ТАСС. Такая структура будет дублировать функции действующей исполнительной власти и мэра Геннадия Труханова.

    Петиция с требованием создать в Одессе военную администрацию была опубликована 24 сентября и собрала необходимое число голосов для рассмотрения. Поводом для инициативы стали обвинения в том, что городские власти не справляются с обеспечением безопасности на фоне военного положения.

    В официальном ответе Зеленского говорится, что решение о создании военной администрации принимает президент после обращения от областных администраций или военного командования, однако таких обращений пока не поступало. «Отправлены письма главнокомандующему Вооруженных сил Украины Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры для надлежащего реагирования», – указано в документе.

    Практика создания военных администраций в украинских городах началась по инициативе офиса Зеленского для обеспечения безопасности во время военного положения и часто встречает сопротивление со стороны местных властей. Ассоциация городов Украины отмечала, что подобные структуры чаще всего появляются в городах, где у мэров имеются серьезные разногласия с центральными властями.

    На сайте Зеленского зарегистрированы и другие петиции против мэра Одессы. Недавно появились обращения с требованиями лишить Труханова украинского гражданства и отстранить его от должности, которые также собрали необходимое число голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины собрала 25 тыс. подписей менее чем за сутки.

    Геннадий Труханов опроверг информацию о наличии у него гражданства Российской Федерации на фоне сообщений о возможном лишении его украинского гражданства.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Лукашенко заявил о риске исчезновения Украины при затяжном конфликте

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о важности немедленного окончания украинского конфликта, подчеркнув угрозу исчезновения украинской государственности.

    Лукашенко заявил о необходимости завершения конфликта на Украине, иначе, по его словам, Украина может исчезнуть, передает ТАСС.

    На совещании по вопросам международной обстановки Лукашенко подчеркнул, что республика выступает исключительно за мирное урегулирование, а Украина должна существовать как суверенное и независимое государство.

    «Украинский конфликт должен быть остановлен сейчас, иначе это независимое суверенное государство исчезнет», – приводит агентство слова Лукашенко. Он также добавил, что некоторые уже проявляют интерес к западным областям Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что промедление с началом переговоров может привести к исчезновению Украины как государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Лукашенко отверг заявление Владимира Зеленского о «закулисных переговорах» с президентом России Владимиром Путиным и назвал такие заявления чепухой.


    Комментарии (3)
    15 октября 2025, 07:01 • Новости дня
    Командиры ВСУ «обнулили» отряд отказников на сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 71-й егерской бригады ВСУ предприняло попытку уничтожить штурмовую группу, состоящую из отказников и принудительно мобилизованных, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на пленного.

    Командиры 71-й егерской бригады ВСУ приняли решение устранить штурмовую группу, сформированную из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, передают РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на сумском направлении, возле населенного пункта Алексеевка.

    «В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады», – сообщил собеседник агентства. Пленный рассказал, что просидел в перелесках более суток с оторванной рукой.

    Его запросы об эвакуации украинское командование проигнорировало. По словам пленного, командиры решили «обнулить» штурмовую группу, состоявшую из тех, кто отказался воевать, и принудительно мобилизованных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    Британия поставила Украине за полгода 85 тыс. ударных дронов
    Премьер Грузии отказался встречаться с главой МИД Финляндии
    Маск перепостил заявление Дурова об ограничении прав европейцев
    На границах Казахстана с Россией и Китаем возникли огромные пробки из фур
    Российские ученые нашли новый способ строить базы на Луне
    Уволенный за «просто камень» глава района Самарской области госпитализирован

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Перейти в раздел

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации