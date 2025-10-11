Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 95 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотников, 631 ЗРК, 25 460 танков и других бронемашин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 364 орудия полевой артиллерии и миномета, 43 694 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.
Днем ранее ВС России поразили портовые сооружения ВСУ.