    Новая война за Афганистан зависит от решения Китая
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области
    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге
    Арестовано имущество бывшего топ-менеджера «Альфа-Банка» Галицкого
    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    17 октября 2025, 12:49 • Новости дня

    ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине

    ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России с 11 по 17 октября ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками, поразив предприятия ВПК Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошлую неделю средствами ПВО сбиты 36 управляемых авиабомб, 18 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1,3 тыс. беспилотников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 737 беспилотников, 633 ЗРК, 25 543 танка и другие бронемашины, 1602 боевые машины РСЗО, 30 531 орудие полевой артиллерии и миномет, 44 159 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины.

    В тот же день ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку украинского ЗРК Patriot.

    Ранее ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    16 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Юшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»

    Эксперт Юшков: Диверсия против «Турецкого потока» испортит отношения Анкары с Киевом и Лондоном

    Юшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе могут считать, что подрыв европейской нитки «Турецкого потока» отрежет Европу от российского газа и при этом не навредит Турции. Однако такие возможные аргументы тех, кто планирует диверсию, сомнительны. Реализация операции приведет к ухудшению отношений Анкары и Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал данные ФСБ о планах Британии и Украины.

    «Турецкий поток» состоит из двух параллельных ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м в год. Одна предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для транзита через территорию Турции в страны Европы», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Он уточнил, что разделение ниток на «турецкую» и «европейскую» условное, поскольку «объемы могут перетекать». Поэтому возможный аргумент тех, кто планирует диверсию, о том, что цель – отрезать только Старый Свет от российских энергоресурсов – сомнительный. По словам собеседника, подрыв газопровода ударит по интересам Анкары.

    «Россия – крупнейший поставщик газа в Турцию. Ей необходим действующий «Турецкий поток». Дело в том, что все законтрактованные объемы не прокачать только лишь по «Голубому потоку». А других маршрутов поставок фактически не осталось, ведь Украина перекрыла транзит», – пояснил Юшков, спрогнозировав, что реакция Анкары на возможную диверсию будет крайне негативной.

    Если британские и украинские спецслужбы совершат теракт, то отношения турецкой республики и с Западом, и с Украиной испортятся, считает эксперт. «У Турции есть способы «нанести ответный удар» – например, ущемить западные интересы на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Я думаю, что это является существенным сдерживающим фактором для Киева и его союзников», – детализировал аналитик.

    Возможный подрыв «Турецкого потока» приведет к последствиям и для России. «С 2022 года мы сократили поставки газа в Европу, а значит, и добычу, примерно на 130-140 млрд куб. м. В случае диверсии на газопроводе мы будем вынуждены сократить еще примерно на 16 млрд куб. м, а с учетом поставок непосредственно на турецкий рынок – около 33 млрд. куб. м. Эти объемы важны, потому что 30% от рыночной стоимости – это экспортная пошлина, которая идет напрямую в бюджет», – заключил Юшков.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Москва располагает информацией о подготовке Лондоном и Киевом диверсий против газопровода «Турецкий поток». По его словам, британские спецслужбы планируют задействовать боевых пловцов для атак на российские объекты критически важной инфраструктуры.

    Диверсии готовятся «с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов». Имеются достоверные данные, что именно под патронажем Британии на территории России уже совершаются теракты, добавил глава ФСБ. В частности, инструкторы британских спецподразделений SAS и MI6 спланировали удары БПЛА по Каспийскому трубопроводному консорциуму, сказал Бортников.

    Лондон также причастен к операции «Паутина», в ходе которой беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы. Директор ФСБ напомнил, что операция была осуществлена накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня. «Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии», – сказал он.

    По словам Бортникова, страны НАТО причастны к появлению якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Евросоюза. «У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб. Особенно после привязки провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России», – сказал он, отметив, что провокации с БПЛА происходят в период обсуждения планов по созданию европейской коалиции для отправки войск на Украину.

    Напомним, в январе 2025 года Минобороны сообщало о попытке ВСУ ударить по компрессорной станции «Русская», которая закачивает газ в «Турецкий поток». ПВО сбила все беспилотники, пострадавших не было. Обломки БПЛА незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. В Кремле атаку назвали продолжением линии энергетического терроризма Киева.

    17 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину для визита в Венгрию может понадобиться обходить закрытое воздушное пространство недружественных стран, что усложняет организацию перелета, считают эксперты.

    Возможные варианты маршрута российского президента Владимира Путина для перелета в Венгрию обсуждаются экспертами.

    Основная сложность заключается в том, что страна практически окружена недружественными для России государствами, а воздушное пространство Европы фактически остается закрытым, отметил политолог-американист Кирилл Бенедиктов в Telegram-канале Readovka.

    Он заявил, что наиболее вероятным маршрутом может стать путь через Турцию, Средиземноморье, Сербию и далее в Венгрию. По его словам, Балканский коридор – единственный реальный вариант.

    Место встречи в Будапеште политолог объяснил независимой позицией Венгрии и тесными связями премьер-министра Виктора Орбана с Дональдом Трампом. «Орбан – из очень немногих европейских лидеров, кто сохраняет объективную позицию. Он близок к Трампу. Выбор Будапешта – это очень хороший знак для нас и очень плохой знак для Украины», – добавил Бенедиктов.

    Эксперт также предположил, что встреча Владимира Зеленского в Вашингтоне пройдет уже «в новой реальности», а после переговоров в Будапеште украинской стороне придется пересматривать свои планы.

    Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале также отметил, что оба возможных маршрута – либо через Белоруссию, Польшу и Словакию, либо кружным путем через Турцию и Балканы – связаны с определенными рисками для первого лица государства.

    Политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале задался вопросом о том, каким может быть гипотетический маршрут перелета Москва – Будапешт в современных условиях, предложив читателям высказать свои версии.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность принять встречу лидеров России и США. Он также отметил, что Будапешт выбран оптимальным вариантом для переговоров благодаря предсказуемой обстановке.

    Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор и выбрали местом встречи Будапешт.

    17 октября 2025, 10:00 • Видео
    Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

    Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    17 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге

    Подполье заявило о поражении базы ВСУ с натовскими самолетами в Кривом Роге

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 17 октября по военному аэропорту на севере Кривого Рога, где базировались натовские самолеты и осуществлялись массовые запуски дронов, был нанесен удар.

    Ночью был нанесен удар по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что под огонь попали железнодорожный вокзал и аэропорт на севере города, где, по данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, находились до пяти самолетов, в том числе и самолеты НАТО.

    Лебедев отметил: «Взрывов насчитали около 15. Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города (Кривого Рога), хранящего от пяти самолетов, в том числе и натовских». Он также сообщил, что с этого аэродрома регулярно осуществляется запуск дронов по южным регионам России: Крыму, Краснодарскому краю, югу Ростовской области.

    Кроме аэропорта, как уточнил Лебедев, был поражён крупный логистический железнодорожный узел, где находились ангары и склады с вооружением. По его словам, эти объекты использовались ВСУ для снабжения и переброски техники.

    Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей России, стояли украинские спецслужбы. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сумах в результате удара было уничтожено около сотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ, готовых к погрузке на грузовик.

    Подполье сообщало о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом. Подполье также сообщало об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

    16 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    17 октября 2025, 05:30 • Новости дня
    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным

    Axios: Украинская делегация была удивлена объявлением Трампа о встрече с Путиным

    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Объявление президента США Дональда Трампа о планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште стало неожиданностью для прибывшей в США украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, пишет Axios.

    В сообщении Axios отмечается, что Зеленский отправился в Вашингтон в четверг вечером в приподнятом настроении, рассчитывая на поддержку США, в том числе в вопросе возможных поставок крылатых ракет Tomahawk, передает ТАСС.

    Однако, как говорится в статье, «вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс» украинская делегация «была удивлена» заявлением Трампа о телефонном разговоре с Путиным и договоренностью о встрече «в Венгрии – самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза».

    По данным портала, во время пребывания в США Зеленский собирается провести переговоры с руководителями ведущих американских оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в четверг вечером. Трамп заявил, что встреча с Путиным состоится в Будапеште. Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме назначены на пятницу.

    16 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате удара по учебному центру Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о потерях в результате удара по одному из учебных центров Сухопутных войск. В оперативном командовании «Юг» подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и раненые, однако точное их число не сообщается.

    В сообщении оперативного командования «Юг» в социальных сетях говорится, что в результате атаки есть как погибшие, так и раненые. Точное число потерь при этом не называется.

    Это уже не первый случай ударов по украинским учебным центрам. Ранее в Сухопутных войсках Украины сообщали об атаках в июне и июле, в результате которых также были погибшие и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило о проведении серии ударов по позициям ВСУ, в результате которых были уничтожены техника, склады, а также до 1670 украинских военнослужащих. В частности, сообщалось об уничтожении кабины управления и пусковой установки американского ЗРК «Пэтриот».

    Кроме того, сообщалось о проблемах с личным составом в ВСУ. По данным замглавы ВГА Харьковской области Евгения Лисняка, Национальная полиция в регионе активно разыскивает дезертиров, число которых может достигать пяти человек на одного сотрудника правоохранительных органов.

    17 октября 2025, 07:38 • Новости дня
    Жители Одессы испугались массовых поисков подпольщиков новым главой города

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одесситы выразили опасения, что новый глава городской военной администрации Сергей Лысак начнет активно искать пророссийских подпольщиков в городе.

    Жители Одессы обеспокоены назначением Сергея Лысака главой городской военной администрации и опасаются, что он начнет искать пророссийских подпольщиков, передает РИА «Новости». Одна из местных жительниц, пожелавшая остаться неназванной, заявила агентству: «Будет просто террор. Я так думаю, что этот СБУшник днепровский, он нацист, и тут начнут искать коллаборационистов, и начнут качать подполье, а здесь очень, очень сильное подполье в Одессе, это все знают. Они начнут качать, начнут вытаскивать людей».

    Во вторник президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Геннадия Труханова гражданства страны и заявил о скором введении в Одессе военной городской администрации. Главой новой структуры стал Сергей Лысак, ранее возглавлявший Днепропетровскую областную военную администрацию с февраля 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы Труханов опроверг слухи о наличии у него российского паспорта. Труханов заявил о возможном лишении его гражданства Украины. Глава города также сообщил о взрывах во время воздушной тревоги.

    17 октября 2025, 05:08 • Новости дня
    Прошунин сообщил о ракетной атаке и работе ПВО в Сочи
    Прошунин сообщил о ракетной атаке и работе ПВО в Сочи
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи задействованы средства противовоздушной обороны для отражения ракетной атаки, сообщил глава города Андрей Прошунин.

    «В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака», – сообщил Прошунин в Telegram.

    Горожанам и гостям города настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и строго соблюдать все меры безопасности. Прошунин особо подчеркнул, что людям, проживающим рядом с береговой линией, следует оставаться «в глухих помещениях без остекления» и не выходить на улицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    16 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США

    Трамп: США самим нужны ракеты Tomahawk

    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США
    @ Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ракеты Tomahawk требуются самим США, нельзя истощать ресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет, заявил: «Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk». Он заверил, что у США таких ракет «много». «Но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский президент уточнил, что этот вопрос он обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Путину во время разговора не понравилась идея передачи Tomahawk: «Я действительно сказал: «Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч Tomahawk?» Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась». Трамп заявил, что Tomahawk являются «невероятно разрушительным оружием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Трамп говорил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово. В четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный».

    Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Соединенные Штаты.

    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    16 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Россия намерена привлечь ОЗХО для расследования применения химоружия Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ведет экспертный диалог с техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу возможного визита экспертов ОЗХО в страну для расследования применения Киевом химических веществ, сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    «Ведем экспертный диалог с техсекретариатом по этому вопросу. Согласно действующим правилам его содержание не подлежит разглашению», – отметил дипломат, отвечая на вопрос о деталях такого визита, передает РИА «Новости»

    В июле Москва запросила визит экспертов ОЗХО для проверки применения Киевом химоружия.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине.

    17 октября 2025, 07:38 • Новости дня
    За ночь над Россией сбили 61 украинский беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с четверга на пятницу над страной уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск 16 октября до 7.00 мск 17 октября над Крымом перехватили 32 дрона, над Ростовской областью – 13 дронов, над Черным морем – шесть дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Брянской областью нейтрализовали пять дронов, по два беспилотника уничтожили над территориями Тульской областью и Московским регионом. Над Курской областью ликвидировали один дрон.

    В ночь на пятницу за три часа средства противовоздушной обороны России сбили 23 украинских дрона самолетного типа.

    Днем в четверг средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями.

    16 октября 2025, 22:24 • Новости дня
    Гладков сообщил о серьезных повреждениях в энергетике в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезные повреждения энергетической инфраструктуры произошли в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Мы понимаем, что угроза атак со стороны противника на энергетику, она не просто есть, у нас повреждения достаточно серьезные, поэтому мы должны решить вопросы с точки зрения дополнительной генерации», – заявил Гладков во время прямой линии в соцсетях.

    Он добавил, что снабдить генераторами всех жителей за счет бюджета невозможно, так как только в приграничных муниципалитетах насчитывается почти 200 тыс. домохозяйств, передает РИА Новости.

    Губернатор подчеркнул, что опасность касается не только приграничных районов, но и всей территории области. В связи с этим главам всех муниципальных образований поручено провести обходы и проверить наличие резервных генераторов в индивидуальных жилых домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов ВСУ подстанций в Рыльске и слободе Белой Курской области были повреждены электросети и газовая труба. Часть Запорожской области на прошлой неделе также оставалась без электроснабжения после атаки ВСУ.

    16 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Политолог: Трамп лишь риторически поддержит идею об украинском контрнаступлении

    Политолог Козюлин: США пытаются отмежеваться от военной и финансовой помощи Украине

    Политолог: Трамп лишь риторически поддержит идею об украинском контрнаступлении
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы оказывать поддержку контрнаступлению Украины. Вашингтон последовательно перекладывает эту ответственность на плечи Европы. К тому же, опыт вторжения ВСУ в Курскую область показал, что организация наступательных операций дается Киеву с трудом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «На самом деле, слова Трампа о его готовности обсудить контрнаступление Украины с Владимиром Зеленским не особо выделяются на фоне других многочисленных речей президента США. В них не прозвучало главного: информации о мерах Штатов в поддержку ВСУ», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Вашингтон в настоящее время пытается максимально отдалиться от военной и финансовой помощи Киеву. Соответственно, даже разговор о планах по контрнаступлению не должен сыграть огромной роли в развитии данной ситуации. Задача Трампа – просто выслушать Зеленского и покивать головой в ответ на его предложения», – акцентирует он.

    «То есть глава Белого дома сведет весь разговор к формуле: «если можете – делайте». Тем не менее, вполне вероятно, что этого Украине будет достаточно. В конечном счете, сейчас главным источником финансирования страны является ЕС, а такое «молчаливое» способно легитимировать потенциальные действия ВСУ в глазах всего Запада», – продолжил эксперт.

    «Что касается самих возможностей Украины, то в настоящий момент их стоит считать довольно ограниченными. Курская авантюра показала, что наш противник способен на организацию внезапных прорывов. Но самое сложное начинается только потом», – говорит собеседник.

    «Необходимо наладить логистическое сообщение, выстроить постоянные каналы пополнения резервов. И, судя по операции в российском приграничье, у Украины с этим большие проблемы. Кроме того, сейчас в ВСУ острая нехватка людей, особенно рядовых. Конечно, мобилизационный потенциал страны еще не исчерпан, но качественных решений, способных расширить призыв, пока принято не было», – отмечает он.

    «Нельзя забывать и о том, что в настоящее время инициатива на поле боя принадлежит России. Именно мы диктуем направление основных сражений. Подобное поведение ВС РФ подкреплено сильным присутствием на всей протяженности линии фронта. В подобных условиях контрнаступления становится крайне сложной задачей для Украины», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    17 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    В России назвали почерком нацистов удар ВСУ по журналистам в Запорожской области
    В России назвали почерком нацистов удар ВСУ по журналистам в Запорожской области
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов, комментируя удар ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу, назвал произошедшее фирменным почерком нацистов и попыткой заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду.

    Как передает РИА «Новости», Рогов прокомментировал удар ВСУ по военкорам агентства Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу. «Удар по журналистам – фирменный почерк нацистов и целенаправленная попытка боевиков (Владимира) Зеленского заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду о происходящем на фронте», – заявил Рогов.

    Он отметил, что киевский режим боится правды, поэтому и объявил охоту на журналистов. В результате атаки погиб военкор РИА «Новости» Иван Зуев, который несколько лет трудился в агентстве и был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента России.

    Тяжело ранен военкор Юрий Войткевич, имеющий богатый опыт работы в горячих точках и награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Ранее от рук киевского режима уже погибли корреспонденты РИА «Новости» Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Иван Зуев погиб в зоне спецоперации в Запорожской области. Раненого в результате удара дрона ВСУ Войткевича оперируют. В ООН прокомментировали гибель военкора Зуева в результате атаки дрона ВСУ.

