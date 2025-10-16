Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку украинского ЗРК «Пэтриот»
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены кабина управления и пусковая установка американского ЗРК «Пэтриот» (Patriot) и радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 278 беспилотников.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотников, 633 ЗРК, 25 533 танка и других бронемашин, 1 602 боевые машины РСЗО, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.
За день до этого они поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.