ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку украинского ЗРК «Пэтриот»

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 278 беспилотников.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотников, 633 ЗРК, 25 533 танка и других бронемашин, 1 602 боевые машины РСЗО, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

За день до этого они поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.