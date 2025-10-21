ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 137 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 91 466 беспилотников, 633 ЗРК, 25 602 танка и других бронемашин, 1 605 боевых машин РСЗО, 30 683 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 481 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине. В частности, они нанесли удар по газовой энергетике Украины.