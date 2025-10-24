ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по местам сборки, производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО за неделю сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиабомб, 15 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1441 беспилотник.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 178 беспилотников, 633 ЗРК, 25 644 танка и других бронемашин, 1605 боевых машин РСЗО, 30 751 орудие полевой артиллерии и минометов, 44 733 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.

За день до этого сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.

Также на неделе ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру.