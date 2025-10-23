Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Кроме того удары наносились по цехам сборки, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 293 беспилотника.
Всего с начала спец операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 983 беспилотника, 633 ЗРК, 25 630 танков и других бронемашин, 1 605 боевых машин РСЗО, 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 642 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.
За день до этого ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру.
До этого ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.