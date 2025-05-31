Мэр Киева Кличко заявил, что власть на Украине «воняет авторитаризмом»

Tекст: Вера Басилая

Демократия на Украине уничтожена, а нынешняя власть «воняет авторитаризмом», считает мэр Киева Виталий Кличко, передает ТАСС.

В интервью газете The Times он заявил, что ранее уже говорил о признаках авторитаризма в стране, но сейчас, по его мнению, ситуация ухудшилась. По словам Кличко, под предлогом войны разрушаются демократические институты.

Кличко отметил, что многие мэры городов находятся в состоянии запугивания, а его самого защищает известность. Он подчеркнул, что уволить мэра столицы, который пользуется международной известностью, гораздо сложнее, чем главу другого города. Мэр Киева убежден, что его статус помогает ему сохранять должность.

В последние годы между Кличко и Владимиром Зеленским периодически возникали конфликты, в том числе из-за принадлежности к разным политическим силам. Кличко обвинял руководство Украины в излишнем стремлении централизовать власть и сообщал о попытках давления на столичную администрацию через массовые обыски и возбуждение уголовных дел по, как он считает, надуманным причинам.

Ранее Виталий Кличко заявил о росте давления со стороны центральных властей на депутатов Киевсовета, что приводит к регулярным срывам заседаний.

Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко созвал экстренное заседание совета обороны Киева из-за конфликта за полномочия между городской администрацией и офисом Владимира Зеленского.

Кличко также рассказал о тайной слежке с использованием спецтехники за чиновниками киевской администрации без законных оснований.