Кличко обвинил украинские власти в блокировании Киевсовета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть в попытках заблокировать работу Киевского городского совета, сообщает ТАСС.

По его словам, давление на местное самоуправление только усиливается: депутатам мешают посещать заседания с помощью допросов и обысков, а других запугивают, возбуждая «надуманные уголовные дела».

Кличко заявил: «Давление на городскую власть, на местное самоуправление продолжается. Более того, оно усиливается. В частности, продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета, чтобы он не собирался и был недееспособным». Он также отметил, что в подконтрольных центральной власти СМИ, по его мнению, распространяются манипуляции и ложь.

Мэр сообщил, что очередное заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума, хотя на нем должны были обсуждаться важные вопросы для жизнеобеспечения города.

Ранее бывший депутат Верховной рады Александр Черненко рассказал о подготовке офисом Владимира Зеленского инициативы, запрещающей главам городов занимать пост более двух сроков, что, по его словам, может быть направлено против Кличко. Конфликт между Кличко и Зеленским, представляющими разные политические силы, продолжается уже несколько лет. Кличко не раз обвинял руководство Украины в попытках централизации власти и давлении на столичную администрацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал экстренное заседание совета обороны города на фоне конфликта за полномочия между администрацией Киева и офисом Владимира Зеленского. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о тайной слежке за чиновниками городской администрации с применением спецтехники без законных оснований. Служба безопасности Украины и нацполиция обвинили заместителя киевского мэра Владимира Прокопова в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу.