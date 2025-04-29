Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.34 комментария
Ставленник Зеленского созвал оборонный совет Киева без Кличко
Ткаченко собрал совет обороны Киева без Кличко на фоне конфликта властей
Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал экстренное заседание совета обороны города, несмотря на отсутствие мэра Виталия Кличко, что происходит на фоне острого конфликта за полномочия между столичной администрацией и офисом Владимира Зеленского.
Тимур Ткаченко, руководитель Киевской городской военной администрации, созвал заседание совета обороны города в отсутствие Виталия Кличко, передает ТАСС. Ткаченко заявил: «Срочно созываю совет обороны Киева. В моменте – мы не должны рассчитывать на кого-то, если город имеет ресурсы. Мне надоело терпеть, что любое планирование ограничивается лишь планированием». Он подчеркнул, что совещание пройдет безотлагательно, несмотря на отсутствие Кличко в стране.
Совет собирается рассмотреть действия местных властей после работы МЧС на местах взрывов. Официальной задачей военной администрации остается обеспечение безопасности в городе. В то же время, между Кличко и офисом Зеленского сохраняется конфликт вокруг контроля над городом. В январе Кличко обвинял Ткаченко в попытке заблокировать работу горсовета и присвоить себе полномочия мэра.
Конфликт сопровождается делами о коррупции: в мэрии и горсовете прошли обыски, часть чиновников арестованы, другие подали в отставку. Местные эксперты полагают, что противостояние связано с возможными президентскими амбициями Кличко, а также стремлением центральных властей усилить контроль над самостоятельными местными органами.
В конце прошлого года Владимир Зеленский сменил главу Киевской городской администрации, назначив на эту должность Тимура Ткаченко вместо Сергея Попко, не уточнив причины такого решения.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается дестабилизировать власть в Киеве и разрушить местное самоуправление.