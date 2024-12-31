Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Зеленский уволил главу Киевской городской администрации
Владимир Зеленский заменил Сергея Попко на посту главы Киевской администрации
Владимир Зеленский сменил главу Киевской городской администрации, назначив на эту должность Тимура Ткаченко вместо Сергея Попко, причины такого кадрового решения не уточняются.
Согласно указу, опубликованному на сайте Владимира Зеленского, президент Украины освободил Сергея Попко от должности главы Киевской городской администрации, сообщает ТАСС.
На его место был назначен Тимур Ткаченко. Причины увольнения Попко не уточняются.
Ранее Зеленский назначил уволенных глав Киевской и Полтавской областных администраций на руководящие должности в службе финансового мониторинга и налоговой службе Украины, что свидетельствует о продолжающемся процессе кадровых изменений в структуре украинского правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина, а также освободил от должности заместителя руководителя офиса Романа Машовца, который был объявлен в розыск в России и внесен в перечень террористов.
Ранее спикер МИД Мария Захарова оценила изменения в украинском дипломатическом корпусе, используя слова русского классика Ивана Крылова.