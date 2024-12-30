Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацполиции Украины около Красноармейска, Зари, Воздвиженки, Дзержинска, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Песчаного в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять бронемашин, пять пикапов, 155-мм польскую самоходную артустановку Krab, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.
Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Тихим в Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Противник потерял до 40 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-С» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов.
Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад, а также бригад теробороны и нацгвардии возле Куньего, Западного, Двуречной, Глушковки, Петропавловки, Лозовой в Харьковской области, Ямполя и Торского в ДНР. Отражены четыре контратаки вооруженных формирований ВСУ.
Потери противника при этом составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, британская 155-мм самоходная артустановка Braveheart и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады теробороны в районах Дальнего, Миньковки, Островского, Янтарного, Разлива, Часова Яра и Курахово в ДНР.
Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, британская 155-мм гаубица FH-70, американское 105-мм орудие М119 и РЭБ.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Равнополя и Зеленого Поля в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника, сообщил Конашенков.
Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, американская 155-мм самоходная артустановка Paladin, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 152-мм орудие Д-20.
Накануне российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР. Ранее на этой неделе освобождены населенный пункт Гигант и Новый Труд в ДНР, а также ВС РФ освободили Сторожевое.