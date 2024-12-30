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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    3 комментария
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    30 декабря 2024, 21:52 • Новости дня

    Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных администраций

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

    Как передает РИА «Новости», Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина. Указы были опубликованы на официальном сайте президента Украины. Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что кабмин Украины согласовал данные увольнения в субботу.

    Документ, касающийся увольнения Кравченко, содержит формулировку об освобождении его от должности председателя Киевской областной государственной администрации в связи с поданным им заявлением. Следующим указом Зеленский освободил от должности главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

    Причины данных увольнений в опубликованных документах не указаны, что оставляет открытым вопрос о мотивах принятых решений.

    29 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау

    Депутат Журавлев: Украинские дроны спровоцировали крушение самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines под Актау в Казахстане, следовавшего из Баку в Грозный, была вызвана действиями украинских дронов, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

    В интервью с RT депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что аварийная ситуация с самолетом, следовавшим рейсом Баку – Грозный и потерпевшим крушение у города Актау, была спровоцирована украинскими дронами. Он отметил, что без их участия самолет благополучно приземлился бы в пункте назначения.

    Журавлев предложил включить это происшествие в список военных преступлений киевского режима. Он считает важным задать вопросы не только Владимиру Зеленскому и его команде, но и тем, кто снабжает Украину вооружениями, включая США, которые разрешают украинским вооруженным силам наносить удары по российской территории.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    В Росавиации сообщили, что обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы.

    Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане.

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    29 декабря 2024, 16:09 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россию не устраивают планы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести контингент миротворцев ЕС и Британии. Он подчеркнул, что такие инициативы от команды Трампа не отвечают интересам Москвы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Трамп в интервью журналу «Тайм» вел речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и вводе «миротворческих европейских сил», что не устраивает Россию.

    Лавров указал, что никаких официальных сигналов от США по урегулированию ситуации на Украине пока не поступало. До инаугурации 20 января действующим президентом США остается Джозеф Байден, и только его администрация имеет полномочия вести официальные переговоры с Россией. Глава МИД России отметил, что периодические контакты с американской стороной происходят, но переговоры по Украине в этих контактах не обсуждаются.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на надежных и юридически обязывающих соглашениях. Такого рода договоренности должны устранить первопричины конфликта и содержать механизмы, исключающие их нарушение.

    Лавров отметил, что президент России Владимир Путин ранее озвучил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу.

    Ранее Лавров подчеркивал, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле» и вестись с целью устранения первопричин кризиса, и также отмечал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркивая необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    28 декабря 2024, 19:19 • Новости дня
    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно

    Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии ежегодной помощи Украине в 20 млрд евро

    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-посол Украины Андрей Мельник заявил, что Германия должна предусмотреть в бюджете на ближайшие четыре года помощь Киеву в размере 80 млрд евро, что составляет 20 млрд евро ежегодно, сообщил немецкий телеканал n-tv.

    По его словам, это необходимо для обеспечения стабильности и развития Украины. Мельник подчеркнул, что будущая коалиция в правительстве Германии должна учесть в своем бюджете на следующие четыре года общую сумму поддержки в 80 млрд евро, передает RT.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Также Шольц сообщил о нежелании поставлять Украине дальнобойное оружие.

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    29 декабря 2024, 05:23 • Новости дня
    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского

    После дисквалификации Карлсена с ЧМ по шахматам из-за дресс-кода Лавров указал на повод и Зеленского «гнать отовсюду»

    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя скандал на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, где из-за дресс-кода дисквалифицировали норвежского шахматиста Магнуса Карлсена, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в таком случае и украинского лидера Владимира Зеленского «надо за дресс-код отовсюду гнать».

    Карлсена оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Как объяснили в Международной шахматной федерации, он «надел джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия». Карлсен отказался переодеваться и был дисквалифицирован с чемпионата. Он заявил, что больше не будет выступать на турнирах FIDE, передает ТАСС.

    «Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение», – приводит «Коммерсант» слова Лаврова.

    Он отметил, что сам в шахматы не играет, но тематикой интересуется. Глава МИД России заявил: «Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило».

    Напомним, россиянина Яна Непомнящего также оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Однако, как отметили в федерации, «он подчинился, переоделся в утвержденную одежду и продолжил играть на турнире». Претензии к россиянину возникли, поскольку он «надел спортивную обувь». В FIDE заявили, что требования «призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников».

    Зеленский после начала Россией специальной военной операции на Украине вместо костюма и галстука стал носить армейские зеленые футболки, кофты цвета хаки и другую одежду в стиле милитари.

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    28 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой

    Премьер Словакии Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга»

    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на нападки украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что не является его слугой и не обязан безвозмездно помогать Украине.

    Фицо подчеркнул, что осознает давление, которому подвергается Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

    Такое заявление последовало после того, как Фицо подвергся нападкам со стороны Зеленского на пресс-конференции, прошедшей после их встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе. Словацкий премьер также указал, что Зеленский после встречи в Брюсселе позволил себе еще более резкие заявления в социальных сетях – по его словам, Зеленский был «еще более надменным и дерзким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил обеспокоенность встречей Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу, а также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    29 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Новотроицкое в ДНР
    Российские войска освободили Новотроицкое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацполиции Украины около Красноармейска, Зари, Воздвиженки, Дзержинска, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Песчаного в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять бронемашин, пять пикапов, 155-мм польскую самоходную артустановку Krab, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Тихим в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 40 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-С» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад, а также бригад теробороны и нацгвардии возле Куньего, Западного, Двуречной, Глушковки, Петропавловки, Лозовой в Харьковской области, Ямполя и Торского в ДНР. Отражены четыре контратаки вооруженных формирований ВСУ.

    Потери противника при этом составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, британская 155-мм самоходная артустановка Braveheart и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ  «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады теробороны в районах Дальнего, Миньковки, Островского, Янтарного, Разлива, Часова Яра и Курахово в ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, британская 155-мм гаубица FH-70, американское 105-мм орудие М119 и РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Равнополя и Зеленого Поля в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, американская 155-мм самоходная артустановка Paladin, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 152-мм орудие Д-20.

    Накануне российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР. Ранее на этой неделе освобождены населенный пункт Гигант и Новый Труд в ДНР, а также ВС РФ освободили Сторожевое.

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    29 декабря 2024, 18:26 • Новости дня
    Российские бойцы обратились к сбросившим украинский флаг в Работино солдатам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие обратились к солдатам ВСУ, которые сбросили украинский флаг с дрона на позиции под Работино в Запорожской области, назвав это действие бесполезным, сообщили военкоры.

    Российские военнослужащие обратились к солдатам Вооруженных сил Украины после инцидента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской весны».

     Украинские солдаты сбросили флаг своей страны на позиции российских войск в районе села Работино в Запорожской области.

    «Вэсэушники, вам не надоело еще свои тряпки везде с дронов разбрасывать?» – говорится в сообщении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

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    28 декабря 2024, 00:31 • Новости дня
    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»

    МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса» против российских войск

    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при содействии западных кураторов разработал тактику боевых действий с использованием «особого химического пояса», предполагающую подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий, сообщил МИД России.

    «Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте МИД России.

    По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

    МИД сообщил, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    Киевский режим использует широкий спектр токсичных химикатов, но основными являются раздражающее вещество хлорпикрин и синильная кислота. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной.

    Украинская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих.

    Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин.

    Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства-члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО наряду с другими специализированными многосторонними структурами в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту ОЗХО с доказательствами использования Украиной химических веществ.

    Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник погибли после взрыва в Москве. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что доклады Кириллова о применении химического оружия на Украине вызвали международный резонанс, став «слишком болезненными» для Киева и его западных партнеров.

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    30 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области

    ВСУ оттянули силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью

    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военные перебросили значительные силы к границе с Днепропетровской областью, усиленно готовя оборонительные рубежи в Новосергеевке, Новоалександровке и Надеждинке, сообщили в силовых структурах.

    «Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», – сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ВСУ спешно готовят оборонительные рубежи в указанных населенных пунктах, что указывает на подготовку к возможным оборонительным действиям.

    Ранее сообщалось, что  украинские войска начали отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Кроме того, гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на запорожской линии фронта находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.

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    29 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Гатилов: Трюк с конференцией по Украине в Швейцарии провалился
    Гатилов: Трюк с конференцией по Украине в Швейцарии провалился
    @ The Canadian Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том, что Россия даже не была приглашена.

    Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что попытка организовать мирную конференцию по Украине в Швейцарии не удалась, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что мероприятие не учитывало интересы всех сторон конфликта, несмотря на заявления Москвы о готовности к переговорам и компромиссам. Швейцария же была выбрана для придания конференции нейтрального статуса, но этот ход не оправдался.

    «Никакого диалога, учета мнений и законных интересов всех сторон конфликта даже не подразумевалось, хотя мы не раз заявляли о  готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учетом сложившихся реалий, прежде всего, «на земле», в то время, как Киев отказывался от любых здравых начинаний. Выбор же Швейцарии в качестве места проведения этой встречи был призван придать ей некий «нейтральный» статус. Однако этот трюк явно не сработал», – отметил он.

    Россия, по словам Гатилова, не получила приглашение на конференцию и даже в случае его получения не согласилась бы участвовать. Представитель России считает, что мероприятие организовали западные страны для склонения стран мирового большинства к своим ультимативным подходам.

    Первый саммит по Украине прошел 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В нем приняли участие более 90 стран и восемь организаций, однако ряд государств не подписали итоговое коммюнике.

    В Кремле считают, что попытки найти пути выхода из украинского конфликта без участия России нелогичны. Украинская сторона продолжает отказываться от переговоров с Россией, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На Украине законодательно запрещены переговоры с Россией.

    Президент России Владимир Путин ранее предложил мирные инициативы, которые включают прекращение огня после вывода украинских войск из новых российских регионов и отказ Киева от вступления в НАТО. Также в списке условий – демилитаризация, денацификация и снятие санкций против России. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что предложения Москвы по урегулированию остаются в силе, но пока переговоры с Украиной невозможны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию, запланированный на 16 октября, был отменен по форс-мажорным причинам без уточнения деталей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором тот использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине, запланированного Киевом.

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    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

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    29 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

    Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

    Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

    «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

    Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.

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    28 декабря 2024, 21:51 • Новости дня
    В Британии решили избавить солдат ВСУ от паники на поле боя

    Британия обучит 180 украинских военных срочной психологической помощи

    В Британии решили избавить солдат ВСУ от паники на поле боя
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В 2025 году британские специалисты планируют обучить 180 украинских военных оказанию срочной психологической помощи в полевых условиях, что станет продолжением предыдущих обучающих программ.

    Британские специалисты в 2025 году обучат 180 украинских военных оказанию срочной психологической помощи в полевых условиях, передает ТАСС.

    В 2024 году такую подготовку прошли 100 военнослужащих ВСУ. Курс подготовки совместно разработан британскими и украинскими экспертами в ответ на запрос украинской стороны. Обучение длится пять недель и рассчитано на офицеров, которым преподаются навыки укрепления морали и стойкости. Включены также техники, позволяющие быстро вывести человека из состояния острого стресса и паники на поле боя, и восстановить его боеспособность.

    С февраля 2022 года британские инструкторы при поддержке партнеров из 12 стран НАТО подготовили уже 51 тыс. украинских военнослужащих.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    28 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину

    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «После 1 января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если это будет неизбежно, то мы остановим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Словакия на 2025 год, по словам Фицо, обеспечит газом национальных потребителей. Фицо подчеркнул, что для Словакии транзит газа через Украину и собственную территорию важен, поскольку республика получает за это ежегодно от 400 до 500 млн евро. Премьер отметил, что если Киев остановит транзит газа, то Братислава понесет значительные финансовые убытки.

    Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский предлагал компенсировать эти потери за счет замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО, но словацкий премьер отказался от такого предложения. Он отметил, что другие страны ЕС также не поддерживают быстрое принятие Украины в альянс.

    Премьер-министр Словакии прогнозирует, что остановка транзита газа приведет к росту цен на газ в Европе и значительным финансовым потерям для ЕС, которые Фицо оценивает в 120 млрд евро. Однако, по его словам, финансовые убытки самой Украины окажутся гораздо ниже – «только 800 млн евро».

    «Это экстремально дорогостоящий жест, за который будем платить мы в ЕС», – сказал Фицо. Остановка транспортировки газа через Украину, по словам словацкого премьера, является экономическим самоубийством для ЕС и прежде всего соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. «Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России», – отметил при этом Зеленский. Первыми от решения Киева пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия, которые и получают газ транзитом через Украину в годовом объеме в 15 млрд кубометров.

    Фицо совершил визит в Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопроса продолжения поставок газа, после чего Зеленский заявил, что словацкие правоохранители должны расследовать связи премьера с Россией.

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