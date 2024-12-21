Захарова отреагировала цитатой Крылова на перестановки в дипкорпусе Украине

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она процитировала Крылова, комментируя изменения в дипломатическом корпусе Украины.

«А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», – указала дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о значительных изменениях в составе украинского дипломатического корпуса.

В частности, своих постов лишились постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и послы в Японии, Китае и Словении.

Кроме того, среди уволенных значатся постоянный представитель Украины при международных организациях в Женеве Евгения Филипенко. На ее место назначен Евгений Цимбалюк. Также был аннулирован указ о назначении Эмине Джапаровой представителем Украины при международных организациях в Вене.

Обновления коснулись и других стран: назначены новые послы в Словении, Венгрии, Конго и на Филиппинах. Бывшая спикер МИД Марьяна Беца теперь возглавляет национальную комиссию по делам ЮНЕСКО.

В целом Зеленский анонсировал более 30 кадровых решений, подтвердив назначение Андрея Мельника, бывшего посла Украины в Германии, на пост представителя при ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов. Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.