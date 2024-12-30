Зеленский уволил объявленного в розыск в России замглавы своего офиса Машовца

Зеленский уволил Романа Машовца, объявленного в розыск и внесенного в список террористов России

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Машовца, ранее занимавшего пост заместителя руководителя его офиса. Машовец был объявлен в розыск Министерством внутренних дел России и внесен в список террористов и экстремистов Росинформмониторингом.



С апреля 2020 года Роман Машовец занимал должность заместителя главы офиса Зеленского. Однако в мае 2023 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что он является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму. По данным ФСБ, была пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, которую курировал Машовец. Арестованы все члены группы, планировавшей серию резонансных терактов.

Кроме того, ФСБ заявила о предотвращении канала поставок взрывчатки и электродетонаторов из Германии и Италии в Россию, спрятанных в автозапчастях. Как утверждают в ведомстве, деятельность этой группы также координировалась Машовцом, и все лица, готовившие теракт, были установлены и задержаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Подвальный, задержанный за подготовку терактов на Крыму, заявил, что его вербовал в 2022 году в Кракове замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. Курировал подготовку к теракту глава офиса Зеленского Роман Машовец, а взрывчатые вещества должны были быть отправлены из Европы. МВД России объявило Романа Машовца в розыск, что отражено в базе данных ведомства.