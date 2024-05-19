Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».16 комментариев
МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Зеленского
МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца
МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца, следует из базы данных ведомства.
«Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК», – приводит РИА «Новости» сведения из базы розыска МВД России.
При этом статья, по которой разыскивается Машовец, не указана
Роман Машовец занимает должность заместителя главы офиса президента Украины с апреля 2020 года.
Отмечается, что в мае 2023 года ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины, которая планировала совершить серию терактов в Крыму, в том числе покушение на главу республики Сергея Аксенова.
По данным ФСБ, Машовец был организатором терактoв в Крыму и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников.