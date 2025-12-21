При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.0 комментариев
Действия Киева с использованием БПЛА против торговых судов и катеров в Черном море квалифицируют как попытку сорвать работу над перемирием и затруднить переговоры. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Киевский режим с помощью атак беспилотников и безэкипажных катеров на торговые суда в Черном море пытается помешать мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью агентству. По его словам, подход Москвы к подобным инцидентам предельно ясен.
Пилипсон отметил, что российские власти «недвусмысленно квалифицировали атаки украинских БПЛА и безэкипажных катеров на торговые суда в Черном море как пиратство». Он подчеркнул, что прекращение подобных нападений – ключевое условие для продвижения переговорного процесса.
Дипломат добавил, что такие вылазки Киева очевидно направлены на срыв «кропотливой работы» над поиском взаимоприемлемых вариантов разрешения конфликта. Кроме того, Пилипсон подчеркнул, что интерес к успеху переговоров проявляет в том числе официальная Анкара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции приняли дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.
Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что террористические атаки киевского режима против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря являются недопустимыми.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что использование Черного моря как арены для сведения счетов не принесет пользы ни Москве, ни Киеву.